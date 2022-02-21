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К Деду Морозу приехал новый «транспорт». Пятнистый молодняк резво скачет по вольеру

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Видео: Московский зоопарк

В Зоосаде Деда Мороза под Великим Устюгом появилась первая пара пятнистых оленей. Сотрудники показали, как они осваиваются после карантина.

Пару семимесячных пятнистых оленей, элегантно скачущих по вольеру, 21 февраля показала пресс-служба Московского зоопарка. Животные родились в июле 2021 года в «Парке птиц» Калужской области и в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» приехали в конце года. Несколько месяцев они проходили карантин и обживались на новом месте. И вот наконец показались на публике. Олени всё ещё адаптируются и ведут себя с осторожностью, но уже проявляют интерес к происходящему рядом и идут на контакт со специалистами.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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«Это первая пара пятнистых оленей, которая живет в Зоосаде. Специалисты надеются получить от них потомство. Сейчас самец и самка очень хорошо общаются друг с другом, предпочитают держаться рядом», — отмечают в зоопарке.

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Раньше пятнистые олени обитали в северо-восточном Китае, на Тайване, в Северном Вьетнаме, Корее и Японии, а на территории России они были распространены в Приморье. Позже их завезли в среднюю полосу европейской части России, на Кавказ, а также в США и Новую Зеландию. Зимой самцов и самок этих изящных животных легко отличить по окрасу: первые более темные, а вторые светлее, с преобладанием серых тонов. Летом же и те и другие становятся рыжими с белыми пятнышками.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

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Комментарии (2)

Sola
У Деда Мороза сани, запряженные тройкой лошадей. Олени у Санта Клауса... Ну и в журналистике.
07A
Дедушка Мороз тоже любит котлетки!
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