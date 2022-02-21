От нашествия птиц у петербуржцев захватывает дух. Эти пернатые соблюдают масочный режим

«Таких больших стай в кварталах Питера я ещё не видел. От такого количества дух захватывает, а сердце начинает выпрыгивать из груди. Вот это нашествие! Кажется, что их сотни!» — делится 21 февраля фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Птицы активно едят боярышник и рябину — минувшей осенью, напомним, выдался хороший урожай.
Любители птиц говорят, что в разные годы число пернатых тех или иных видов различается. Бывают совиные года, бывают куликовые. А этот год, вероятно, можно назвать годом свиристелей.