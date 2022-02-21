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От нашествия птиц у петербуржцев захватывает дух. Эти пернатые соблюдают масочный режим

Большие стаи птиц в масках и с хохолками наблюдают жители Приморского района Петербурга. Это свиристели. Обычно их видят нечасто, но в этом году их на удивление много.

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«Таких больших стай в кварталах Питера я ещё не видел. От такого количества дух захватывает, а сердце начинает выпрыгивать из груди. Вот это нашествие! Кажется, что их сотни!» — делится 21 февраля фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Птицы активно едят боярышник и рябину — минувшей осенью, напомним, выдался хороший урожай.

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Любители птиц говорят, что в разные годы число пернатых тех или иных видов различается. Бывают совиные года, бывают куликовые. А этот год, вероятно, можно назвать годом свиристелей.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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Комментарии (6)

killbeachtrash
Протирая очки...Хоть нормальное слово "фотограф" ввели в оборот, а то все какие то "БрЭдВоДчЕрЫ" ! Спасибо.
Slava_Rossii
Наедятся своей забродившей рябины, потом свиристят по всему городу!
ӦВВӦ
Красавчики какие 😻
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