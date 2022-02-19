FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские фигуристы выиграли две медали на Олимпиаде в Пекине

3
Печать

Сразу две медали завоевали российские фигуристы в парном катании в предпоследний день Олимпиады в Пекине. Москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами с результатом 239,25 балла. Бронзу выиграли петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). Еще одна пара из Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Победу одержали Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Напомним, что на счету Мишиной и Галлямова золото в командном турнире. Из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой судьба этой медали пока находится под вопросом.

Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266182335
Поздравляю. Наши молодцы.
266410437
Молодцы китайцы, победили русских в чистую, даже сделав одну ошибку. Эту золотую медаль они еще на прошлой олимпиаде должны были завоевать. Это не Валиева, о которой через 4 года и не вспомнят скорей всего.
Piter Russo
Молодцы, заслужили!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний