Российские фигуристы выиграли две медали на Олимпиаде в Пекине

Сразу две медали завоевали российские фигуристы в парном катании в предпоследний день Олимпиады в Пекине. Москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами с результатом 239,25 балла. Бронзу выиграли петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). Еще одна пара из Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Победу одержали Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Напомним, что на счету Мишиной и Галлямова золото в командном турнире. Из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой судьба этой медали пока находится под вопросом.