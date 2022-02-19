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У Большунова золото. Российские лыжники завоевали две медали в масс-старте

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Александр Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине. Лыжник Иван Якимушкин стал вторым.

Для Большунова это третья золотая медаль на Играх в Пекине. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Его немного не догнал Артём Мальцев.

Дистанцию из-за плохой погоды сократили с 50 км до 28,4.

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Комментарии (15)

houspi
Золото это хорошо, но 28 км это не серьезно. Настоящий марафон после сорока километров начинается.
266410437
Примерно тоже самое, что и Формулу-1 в ураган не отменять. Даже клоун из Бразилии финишировал. Это не марафон 50 км, а пародия не него Made in China.
DanCitizen
Что это за марафон в 28,4 км?
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