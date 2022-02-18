Российские регионы заявляют о готовности принять беженцев из Донбасса. Им даже обещают работу в Арктике

Вслед за Ростовской областью другие российские регионы выражают готовность принять беженцев из Донбасса. Пока это Пензенская, Калужская, Мурманская и Челябинская области, а также город Сухуми в Абхазии.



Как сообщает вечером 18 августа РИА Новости, в Пензенской области эвакуированных обещают разместить в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях и домах отдыха. В правительстве Челябинской области называют и цифру: 500 взрослых и 100 детей, передает «Интерфакс».



«Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике», — сказал губернатор региона Андрей Чибис.

