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Российские регионы заявляют о готовности принять беженцев из Донбасса. Им даже обещают работу в Арктике

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Вслед за Ростовской областью другие российские регионы выражают готовность принять беженцев из Донбасса. Пока это Пензенская, Калужская, Мурманская и Челябинская области, а также город Сухуми в Абхазии.

Как сообщает вечером 18 августа РИА Новости, в Пензенской области эвакуированных обещают разместить в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях и домах отдыха. В правительстве Челябинской области называют и цифру: 500 взрослых и 100 детей, передает «Интерфакс».

«Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике», — сказал губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее в МЧС ДНР заявили, что из Донецка планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Источник ТАСС сообщил, что в ближайшее время в Ростовской области развернут пункты временного размещения только для 10 тысяч человек.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

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Комментарии (7)

Nothing
Надеюсь, преимущественно в Арктике предложат.
Teo Piter
Будете у нас на Колыме…
DimDimych
Пока это Пензенская, Калужская, Мурманская и Челябинская области, а также город Сухуми в Абхазии.
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Беженцы уже галопом обратно бегут, наверное.
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