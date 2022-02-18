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МЧС ДНР: Из Донецка собираются эвакуировать 700 тысяч человек. В Ростове пока готовят пункты для 10 тысяч

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Первые 45 автобусов с жителями Донбасса уже едут в Ростовскую область. Об этом вечером 18 февраля заявили в МЧС ДНР.

Там добавили, что всего из Донецка планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Между тем источник ТАСС сообщает, что в ближайшее время в Ростовской области развернут пункты временного размещения только для 10 тысяч человек.

«Уже подготовлены ПВР для нескольких тысяч человек. В ближайшее время будут развернуты дополнительные. Их общая вместимость будет рассчитана на 10 тыс. человек», — заявил собеседник агентства.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

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Комментарии (27)

266410437
700 тыс. - там вообще есть столько женщин и детей. Что-то мало верится.
tochilshik
похоже на какую то истерику.бандиты из Бамбассы очень хотят войны и втравить туда Россию.думается что украинцы сами офигевают от происходящего.
vader
700 тысяч - это очень много. Нет, это ОЧЕНЬ много. Это почти как в Турции с беженцами из Сирии. Что и как делать с такой уймой народа, как их трудоустраивать, что делать с жильем? А если этого всего не предоставить, получим мощнейший очаг преступности. К тому же 700 тысяч по 10 тысяч рублей на каждого - это 7 миллиардов. Это тоже очень немаленькая сумма. Где ее предполагается взять?
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