МЧС ДНР: Из Донецка собираются эвакуировать 700 тысяч человек. В Ростове пока готовят пункты для 10 тысяч

Первые 45 автобусов с жителями Донбасса уже едут в Ростовскую область. Об этом вечером 18 февраля заявили в МЧС ДНР.



Там добавили, что всего из Донецка планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. Между тем источник ТАСС сообщает, что в ближайшее время в Ростовской области развернут пункты временного размещения только для 10 тысяч человек.



«Уже подготовлены ПВР для нескольких тысяч человек. В ближайшее время будут развернуты дополнительные. Их общая вместимость будет рассчитана на 10 тыс. человек», — заявил собеседник агентства.

