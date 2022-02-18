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Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады благодаря голу Грицюка

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Победой сборной России завершился полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Швеции. Российская команда выиграла со счетом 2:1.

Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

Российская команда отличилась первой. Гол на 21-й минуте забил Антон Слепышев. Шведы сравняли на 46-й после точного броска Антона Ландера.

Победный буллит исполнил 20-летний Арсений Грицюк.

В серии буллитов сильнее оказались россияне. В финале отечественная команда сыграет против Финляндии. Встреча пройдет 20 февраля, начало в 7:10 по московскому времени.

Напомним, что в Пхенчхане-2018 олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Alexxx_sp
Сборная России, вперёд к золоту!
265984735
Сборная России не принимает участия в этих соревнованиях, которые, кстати, называются «Олимпийские игры».
Otkating
Грицюк - який он хохол - Кадыров!!!
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