Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады благодаря голу Грицюка

Победой сборной России завершился полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Швеции. Российская команда выиграла со счетом 2:1.
Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.
Российская команда отличилась первой. Гол на 21-й минуте забил Антон Слепышев. Шведы сравняли на 46-й после точного броска Антона Ландера.
Победный буллит исполнил 20-летний Арсений Грицюк.
В серии буллитов сильнее оказались россияне. В финале отечественная команда сыграет против Финляндии. Встреча пройдет 20 февраля, начало в 7:10 по московскому времени.
Напомним, что в Пхенчхане-2018 олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.