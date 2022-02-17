«Иммунная столица России». Что не так с коллективным иммунитетом Смольного

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Портал для шуток про особый петербургский иммунитет открыл первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, который объявил о поголовной защите от вируса. Во всяком случае его так поняли. Потребовалось несколько уточнений от чиновников, но пока результат всё равно больше похож на желаемое, чем на действительное.

«Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — рапортовал Андрей Сарана в прямом эфире правительственного телеканала.



Через пару часов после выступления Сараны в комздраве, осознав, видимо, резонанс заявления, выпустили разъяснение: сто процентов — это вместе с привитыми и переболевшими. И вообще достигли их еще в декабре 2021-го. То есть до волны «омикрона». Таким образом, можно было бы предположить, что к февралю 2022-го иммунитет уже выше ста процентов. Но разве так бывает? Поэтому в третий раз объясняться вышел глава комитета Дмитрий Лисовец. Значение, по его словам, получилось путем сложения переболевших и вакцинированных. «Сумма этих двух показателей составляет уже 80% и более от численности населения города. При особо опасной инфекции считается достижением коллективного иммунитета уровень в 80%. Мы его достигли. Из этого делаем вывод, что в Петербурге 100%-ный иммунитет», — объяснил Лисовец.

Однако, по данным Смольного, в пятимиллионном Петербурге полностью привиты лишь 2,9 млн жителей. А выздоровели, по данным оперштаба, 1 миллион. Если даже округлить сумму до 4 млн человек, то, при официальной численности населения, это лишь 75%. Откуда 80 и более?



На этот случай есть хитрость: статистика по вакцинации в Петербурге существует, как писала «Фонтанка», в трех измерениях. На сайте Смольного, в канале комздрава и заявлениях чиновников, на сайте федерального оперштаба — Минздрава.

«Сейчас, по данным Минздрава, в Петербурге вакцинированы уже более 3,5 млн человек. Я понимаю, что вызывает вопросы диссонанс с данными, которые публикуем мы — 3,1 млн. Но надо понимать, что в Петербурге мы имеем данные по организациям, которые получают вакцину через комитет по здравоохранению. Но есть различные силовые структуры, которые получают вакцину независимо от комздрава, и в совокупности доля вакцинированных жителей в городе фактически достигла целевого значения — 3,5 млн», — заявил Лисовец.

Важное уточнение: если открыть портал федерального оперштаба, то 3,5 млн человек в Петербурге лишь получили первую дозу. Закончили вакцинацию, то есть сделали оба укола, только 3,3 млн. Другими словами, даже с «силовиками» не выполнено и целевое значение Минздрава. А процент коллективного иммунитета в Петербурге на федеральном портале указан как 85,8%, а совсем не 100%.



Кроме того, справедливости ради, из этих 3,3 млн придется вычесть тех, кто сделал прививку давно, более полугода назад, и уже практически потерял иммунитет. Таких, как говорил в январе Сарана, более 800 тысяч человек. При этом ревакцинацию прошли всего около 250 тысяч. Это же относится и к тем, кто болел еще в первую-вторую волны и даже прошлым летом. Также надо учесть, что в статистике переболевших, особенно после «омикрона», хватает тех, кто был вакцинирован. И при сложении данные двоятся.

И если учесть все факторы, никаких 100%, и вероятно даже 80%, может не получиться.

Косвенно отсутствие «стопроцентного» щита иммунитета подтверждают и темпы заболеваемости — Петербург впереди Москвы и всей России. В городе фиксируют тысячи случаев ежедневно. А число госпитализаций близко к пику летней волны и не спешит резко снижаться. Суточная смертность растет.

Эксперты говорят, что в Петербурге еще хватает тех, кто может болеть и у кого не было или уже не осталось иммунитета. И, несмотря на объявленный Смольным пройденным пик пятой волны, ничего еще не закончилось.



«В эту волну, по-видимому, переболеет около 1,5–2 млн петербуржцев. Зарегистрировано к настоящему моменту около 610 тысяч, сообщено приблизительно о 440 тысячах, но в прошлые волны, судя по смертности, около половины случаев ускользало от регистрации, так что 1,5–2 млн — это приблизительная оценка. Это далеко не весь город, и, учитывая возможность инфицирования «омикроном» даже тех, кто совсем недавно перенес «дельту», риски остаются», — заявлял независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов.

Зато риторика о достижении планки Минздрава позволяет открыть двери для снятия ограничений и отмены QR-кодов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

