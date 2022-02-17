В Петербурге госпитализация вновь выросла до 700 человек в сутки

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает оставаться на высоком уровне. А число амбулаторных пациентов, наоборот, снижается, следует из статистики Смольного.



Как говорится в опубликованной 17 февраля эпидемиологической справке, за сутки в стационары поступило 712 новых пациентов. Для сравнения: накануне привезли 620, а до этого — 440 человек. Всего на 9 699 койках находятся 8 286 пациентов. Из них 617 в реанимации, 335 подключены к ИВЛ.



Число амбулаторных пациентов с ковидом снизилось до 142 тысяч человек. Это не считая тех, у кого диагноз ОРВИ. На карантине 441 житель Петербурга.

