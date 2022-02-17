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В Петербурге госпитализация вновь выросла до 700 человек в сутки

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Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает оставаться на высоком уровне. А число амбулаторных пациентов, наоборот, снижается, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованной 17 февраля эпидемиологической справке, за сутки в стационары поступило 712 новых пациентов. Для сравнения: накануне привезли 620, а до этого — 440 человек. Всего на 9 699 койках находятся 8 286 пациентов. Из них 617 в реанимации, 335 подключены к ИВЛ.

Число амбулаторных пациентов с ковидом снизилось до 142 тысяч человек. Это не считая тех, у кого диагноз ОРВИ. На карантине 441 житель Петербурга.

Тем временем Петербург опять оказался первым в России по суточной заболеваемости коронавирусом. Отрыв от Москвы составил почти в 7 000 случаев за сутки.

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Комментарии (8)

260649351
Спросите Смольный почему с введением QR-кодов ситуация в Петербурге оказалась в несколько раз хуже, чем в Москве, где их не вводили. Раньше В Москве болели больше (соответственно уровню вакцинации, который тоже раньше был выше там). выводы про "эффективность" и "полезность" вакцинации на примере Петербурга очевиден. Хотелось бы услышать объяснения Смольного, чем они руководствовались
снегурочка
Увеличение количества госпитализаций вызвано отсутствием амбулаторной помощи.
Static
С осложнениями начали поступать. Народ не лечится, это ж обычный ОРВИ.
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