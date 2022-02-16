Силовики помогли Петербургу достичь цели по вакцинации населения

Коллективный иммунитет считается как сумма числа переболевших и числа вакцинированных, сообщил чиновник 16 февраля.

«Сумма этих двух показателей составляет уже 80% и более от численности населения города. При особо опасной инфекции считается достижением коллективного иммунитета уровень в 80%. Мы его достигли. Из этого делаем вывод, что в Петербурге 100% иммунитет», — объяснил Лисовец.

При этом, по словам главы комздрава, прежде всего целью был иммунитет, достигнутый вакцинацией, потому что лучше всего приобрести его после прививки, а не естественным путем. И этой цели удалось достичь.

