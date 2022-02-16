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Силовики помогли Петербургу достичь цели по вакцинации населения

Стопроцентный коллективный иммунитет к коронавирусу, о котором накануне заявили в комздраве, существует. Как его считали, объяснил глава ведомства Дмитрий Лисовец.

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Коллективный иммунитет считается как сумма числа переболевших и числа вакцинированных, сообщил чиновник 16 февраля.

«Сумма этих двух показателей составляет уже 80% и более от численности населения города. При особо опасной инфекции считается достижением коллективного иммунитета уровень в 80%. Мы его достигли. Из этого делаем вывод, что в Петербурге 100% иммунитет», — объяснил Лисовец.

При этом, по словам главы комздрава, прежде всего целью был иммунитет, достигнутый вакцинацией, потому что лучше всего приобрести его после прививки, а не естественным путем. И этой цели удалось достичь.

«Сейчас, по данным Минздрава, в Петербурге вакцинированы уже более 3,5 млн человек. Первично. Я понимаю, что вызывает вопросы диссонанс с данными, которые публикуем мы — 3,1 млн. Но надо понимать, что в Петербурге мы имеем данные по организациям, которые получают вакцину через комитет по здравоохранению. Но есть различные силовые структуры, которые получают вакцину независимо от комздрава и в совокупности доля вакцинированных жителей в городе фактически достигла целевого значения — 3,5 млн», — заявил председатель комитета.

О том, что общее число переболевших и вакцинированных позволяет говорить о достижении 100-процентного коллективного иммунитета в Петербурге, первым заявил заместитель главы комздрава Андрей Сарана.

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Комментарии (16)

VKuser182270830
Смотря как считали, могли и так:
Один человек вакцинировался, а потом переболел. По статистике выйдет: один вакцинированный и один переболевший, итого - 2 перца с иммунитетом.
vader
Такое впечатление, что из ВОЗ пришла новая методичка. Говорят, в Австрии вдруг передумали штрафовать невакцинированных и в марте все отменят. Если это правда, то это крайне странно. Непонятно, что они придумали взамен.
shushu
Процент - это доля от чего-то или относительно чего-то. А тут какие-то бредовые 100% неизвестно чего. Странно, что ответственные лица так безосновательно оперируют конкретными числами.
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