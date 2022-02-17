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Камила Валиева осталась без медали Олимпиады. Победила Анна Щербакова

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Победу сенсационно одержала россиянка Анна Щербакова. Судьи поставили ей 175,75 балла за произвольную программу, а в сумме — 255,95.

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Серебро досталось Александре Трусовой, которая набрала по итогам произвольной больше Щербаковой (177,13), но из-за низких оценок в короткой программе в сумме получила меньше (251,73).

Третьей стала японка Каори Сакамото (153,29 — за произвольную, 233,13 — в сумме).

Еще одна российская фигуристка, Камила Валиева, которая считалась фавориткой Олимпиады и была первой после короткой программы, несколько раз упала после прыжков, из-за чего судьи поставили ей всего 141,93 балла, и даже с учетом прекрасной короткой программы ей не удалось подняться на призовой пьедестал, получив в сумме 224,09.

Напомним, что Камилу Валиеву хотели отстранить от соревнований из-за положительного допинг-теста, который она сдала в декабре на чемпионате России в Петербурге. Российской стороне удалось добиться того, чтобы 15-летнюю фигуристку допустили до соревнований. Однако МОК заявил, что награждать призеров одиночного турнира не будет, если Валиева войдет в тройку призеров. Таким образом, торжественная церемония теперь точно состоится.

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Комментарии (52)

Alex SPb
Хотел игнорировать эту олимпиаду: ни гимна, ни флага. Но этой историей с травлей ребенка всё-таки заставили сопереживать. Очень подозрительное стечение обстоятельств, когда результаты пробы приходят именно после победы. Но еще пакостнее, что с одной стороны говорят о конфиденциальности сведений о несовершеннолетней и тут же их сливают в полном объеме; что допускают до соревнований, но с условием, - А медалей мы тебе не дадим! То, что Камила Валиева вышла вчера и всех сделала на короткой программе уже заслуживает величайшего уважения. Выступать так, зная о невозможности победы - это героизм не спортсмена, а воина. То как она сегодня падала, но продолжала отчаянно бороться - невероятное мужество. Никакие медали не выразят то, с чем ей пришлось бороться, и что она смогла продемонстрировать. Здесь нет никого, кто был бы достоин её судить.
Perlamarg
Воплей-то сколько было в наших интернетах, что ВАДА чуть ли сами подделали пробу Валиевой, чтобы нагадить России. Но почем же тогда не нагадили другим российским фигуристкам?
alexber2
как жалко Камилу. Но это значит, что к следующей олимпиаде она подойдет ещё сильнее.
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