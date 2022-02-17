Камила Валиева осталась без медали Олимпиады. Победила Анна Щербакова

🥇ПЕРВАЯ!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022
АННА ЩЕРБАКОВА – ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА!
БРАВО,АНЯ! ЭТО БЫЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОКАТ!#Beijing2022 pic.twitter.com/Ms3pnnM2UI
Серебро досталось Александре Трусовой, которая набрала по итогам произвольной больше Щербаковой (177,13), но из-за низких оценок в короткой программе в сумме получила меньше (251,73).
🥈АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ИГР!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022
Саша была четвёртой после короткой программы, но смогла вырваться на ВТОРУЮ позицию 🚀#Beijing2022 pic.twitter.com/XjfKCZYd69
Третьей стала японка Каори Сакамото (153,29 — за произвольную, 233,13 — в сумме).
Еще одна российская фигуристка, Камила Валиева, которая считалась фавориткой Олимпиады и была первой после короткой программы, несколько раз упала после прыжков, из-за чего судьи поставили ей всего 141,93 балла, и даже с учетом прекрасной короткой программы ей не удалось подняться на призовой пьедестал, получив в сумме 224,09.
Напомним, что Камилу Валиеву хотели отстранить от соревнований из-за положительного допинг-теста, который она сдала в декабре на чемпионате России в Петербурге. Российской стороне удалось добиться того, чтобы 15-летнюю фигуристку допустили до соревнований. Однако МОК заявил, что награждать призеров одиночного турнира не будет, если Валиева войдет в тройку призеров. Таким образом, торжественная церемония теперь точно состоится.