Камила Валиева осталась без медали Олимпиады. Победила Анна Щербакова

Хотел игнорировать эту олимпиаду: ни гимна, ни флага. Но этой историей с травлей ребенка всё-таки заставили сопереживать. Очень подозрительное стечение обстоятельств, когда результаты пробы приходят именно после победы. Но еще пакостнее, что с одной стороны говорят о конфиденциальности сведений о несовершеннолетней и тут же их сливают в полном объеме; что допускают до соревнований, но с условием, - А медалей мы тебе не дадим! То, что Камила Валиева вышла вчера и всех сделала на короткой программе уже заслуживает величайшего уважения. Выступать так, зная о невозможности победы - это героизм не спортсмена, а воина. То как она сегодня падала, но продолжала отчаянно бороться - невероятное мужество. Никакие медали не выразят то, с чем ей пришлось бороться, и что она смогла продемонстрировать. Здесь нет никого, кто был бы достоин её судить.