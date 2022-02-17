Посмотрите, как длиннохвостая неясыть маскируется в деревьях Петербурга

Этот вид сов был впервые описан на Урале, поэтому ее еще называют уральской неясытью. Именно длиннохвостые неясыти чаще всего встречаются в Петербурге — обычно залетают зимой в поисках пищи. Однако некоторые птицы живут в крупных петербургских парках и лесах круглый год и даже выводят птенцов. Ученые насчитали в городе около 15 гнездящихся пар, рассказал Глазков 17 февраля в своем паблике «Каждой твари по паре» .

Замеченная зоологом в Петродворцовом районе неясыть отлично сливается с пейзажем, сидя на ветках деревьев и у большого дупла. Совы — ночные хищники, и днем скрываются в дуплах или кронах крупных елей, располагаясь ближе к стволу. Такая тактика позволяет им избегать серых ворон, которые нередко нападают на сов стаями и ударами мощных клювов могут даже забить их до смерти. Из-за такой маскировки обнаружить их в лесу невероятно сложно.

В Петербурге можно встретить восемь видов сов: ушастую и болотную сов, мохноногого сыча, воробьиного сычика, серую, длиннохвостую и бородатую неясытей и ястребиную сову. Кроме последней, все занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Бородатая неясыть из них самая крупная и в размахе крыльев может достигать полутора метров. Самый маленький — воробьиный сычик — размером примерно со скворца и имеет размах крыльев всего 40 сантиметров.

Многие из этих птиц гнездятся и выводят птенцов в Петербурге. Совы образуют стабильные пары, и самцы помогают самкам растить потомство. Птенцов они защищают очень агрессивно, поэтому, если увидели в парке или в лесу совенка, не приближайтесь и не берите его в руки — вполне возможно, что его родители рядом, и вы можете быть атакованы внезапно и бесшумно вплоть до серьезных травм. Даже вылетая из гнезда, подросшие совята еще несколько недель находятся под присмотром взрослых птиц, которые следят за ними и докармливают. Так что «одинокий» птенец не нуждается в человеческой помощи, напротив, люди могут оказать ему медвежью услугу.