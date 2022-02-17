Это правда, что в России не осталось детей, которые не болели ковидом? О чем говорят ученые и врачи

В столице не смогли найти детей, которые бы не переболели (или не перенесли бессимптомно) коронавирусом Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







В России скоро должны начаться клинические испытания вакцины «Спутник М» на возрастной категории от 6 до 11 лет. Однако ее создатели из НИЦ имени Гамалеи столкнулись с тем, что не смогли найти в Москве детей, которые бы не переболели (или не перенесли бессимптомно) COVID-19. Именно на такой группе детей и должны были проходить испытания вакцины.

— Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Конечно, можно попробовать поискать где-то подальше от Москвы, от больших городов, но организационно это непросто, — сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью журналистам. По его словам, теперь протокол клинических исследований вакцины надо менять. Сейчас исследователи ждут, когда им дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а 100 единиц. А MSK1.RU решил выяснить у ученых и врачей, правда ли, что все дети страны уже переболели ковидом.



Все дети — с антителами — Вакцину проверяют не сами разработчики, а специальные компании, которые организуют испытания. Так было и с вакциной «Спутник V», — рассказал MSK1.RU доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. — Для исследований, скорее всего, взяли большое количество детей, и раз у всех из них обнаружили антитела, это указывает на широкое распространение вируса в этой возрастной категории. В садах и школах дети активно общаются и, видимо, заражаются. Полагаю, что теперь для проведения первой и второй фазы клинических исследований возьмут детей с антителами (не более 100 единиц). Если после вакцинирования уровень антител у них поднимется, значит, препарат действует. Если антитела останутся на уровне фона — значит, нет.

Картина одинаковая и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Просто скорость распространения вируса выше там, где выше плотность населения Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







«Перенесли ковид как банальную ОРВИ» — Третий год пандемии пошел, удивляться здесь нечему, — сообщил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок на наш вопрос, правда ли, что все дети болели ковидом? — Еще в 2020 году ряд врачей указывали на детей как на один из каналов передачи коронавирусной инфекции. Когда был уханьский штамм, потом его модификация, дети болели бессимптомно. Заражались, были выделителями вируса и переносчиками, но симптомов у них не было. Поэтому ситуация неудивительная. Тем более что у нас в стране всего один раз был тотальный локдаун, когда все сидели по домам. Потом сады и школы сами принимали решение, уходить им на дистант или нет, и все дети успешно перезаражались.



Болибок считает, что картина одинаковая и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Просто скорость распространения вируса выше там, где выше плотность населения. У детей в городах-миллионниках больше социальных контактов. Кроме садов и школ они посещают секции и кружки, у них много друзей во дворах. Плюс многое зависит от количества членов семьи. — Это никакая не проблема, наоборот, большой плюс, что большинство детей перенесли коронавирус в стертой форме, как банальную ОРВИ. Конечно, последствия сказываются, это всё далеко не безобидно, это не простой насморк. И у многих детей будут постковидные состояния, их надо тщательно проверять, делать диспансеризацию и так далее. Но вспомните, что на днях сказали питерские чиновники — население города достигло 100-процентного иммунитета. За счет чего? Понятно, что не прививок, ведь Петербург, как мне известно, был оплотом антипрививочников. Люди иммунизировались естественным путем. Так произошло и с детьми. И есть надежда, что этот коллективный иммунитет, достигнутый разными путями, будет защищать нас в дальнейшем от вспышек коронавируса.

С самого начала учебного года дети подвергались интенсивному инфицированию — еще во время дельты Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







Коллективный иммунитет — это не конец пандемии

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что точно сказать, все ли дети в России имеют антитела к COVID-19, сложно. Для ответа на этот вопрос надо опираться на системные данные — серологические обследования детей в разных возрастных группах. Но в целом с оценкой он согласен.

— С самого начала учебного года дети подвергались интенсивному инфицированию — еще во время дельты. Уже в тот момент были экспертные оценки, что до 70 процентов школьников может быть инфицировано за три месяца. Потом на дельту наложился сверхзаразный омикрон. Каникулы и новогодние праздники прошли безо всяких ограничений, потом школы были открыты весь январь, — рассказал MSK1.RU Александр Соловьев.

При этом оптимизм Владимира Болибока в разговоре о достижении коллективного иммунитета Соловьев не разделяет.

— Мы видим данные по Великобритании на начало декабря: у них там 85% людей с антителами, регулярно проводятся тестирования, но это не остановило страну от волны омикрона с колоссальным количеством повторных случаев инфицирования (11% — у взрослых, 16% — у детей). Заполнены больницы, высокая нагрузка на здравоохранение и продолжающаяся летальность, довольно высокая. Такую же картину мы видим в Дании, где охват вакцинами, в том числе бустерными дозами, достаточно большой. Но там продолжается распространение омикрона. То же самое происходит и в России. То есть хорошо, что переболело большое количество людей, но это представление — что все переболеют, получат иммунитет и пандемия закончится — не подтверждается данными фундаментальной медицины и эпидемиологов, — сообщил Соловьев.

«В Великобритании 85% людей с антителами, но это не остановило страну от волны омикрона с колоссальным количеством повторных случаев заражения» Александр Соловьев, врач и эксперт лабораторной диагностики

По словам врача, вполне ожидаемо, что теперь для клинических исследований «Спутника М» возьмут детей с антителами. Сложно сейчас найти людей, которые соприкасались с коронавирусом.

— Эта группа с относительно низким уровнем антител будет восприниматься как новая модель для последующих исследований. И эти испытания будут более актуальны, чем испытания на группе тех, кто ни разу не встретился с ковидом. Ведь значительная часть населения уже встретилась с омикроном, — подытожил эксперт.

По данным НИЦ имени Гамалеи, вакцина от коронавируса «Спутник М» может стать доступной для детей от 6 до 11 лет уже в ближайшие месяцы.

