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У России бронза в лыжной акробатике, у Украины — серебро, и это ее первая медаль в Пекине

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Российский фристайлист Илья Буров стал третьим в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Судьи поставили ему 116,5 балла.

Победу одержал Гуанпу Ци из Китая (129,0). Вторым стал украинец Александр Абраменко (116,5). Отметим, что для Украины это первая медаль Олимпиады.

Всего на счету российских спортсменов уже 24 награды: 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых. Самый большой вклад внесли лыжники, для которых Игры в Пекине уже стали самыми урожайными в истории.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Комментарии (1)

266410437
На Украине национальный праздник, на данный момент они впереди Эстонии, Латвии и Польши, у которых только по 1 бронзовой медали.
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