У России бронза в лыжной акробатике, у Украины — серебро, и это ее первая медаль в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров стал третьим в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Судьи поставили ему 116,5 балла.
Б Р О Н З А 🥉— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 16, 2022
Илья Буров выигрывает бронзовую медаль в лыжной акробатике!
Поздавляем!!! Илья становится двукратным бронзовым призером Олимпийских игр👏#beijing2022 #фристайл pic.twitter.com/sZNYksSZts
Победу одержал Гуанпу Ци из Китая (129,0). Вторым стал украинец Александр Абраменко (116,5). Отметим, что для Украины это первая медаль Олимпиады.
Всего на счету российских спортсменов уже 24 награды: 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых. Самый большой вклад внесли лыжники, для которых Игры в Пекине уже стали самыми урожайными в истории.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.