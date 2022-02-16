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Российские биатлонистки на Олимпиаде в Пекине взяли серебро в эстафете

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Женская сборная России по биатлону стала второй в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Серебряные медали в составе отечественной команды выиграли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Золото досталось Швеции, бронза — Германии.

В общей сложности у сборной России теперь 21 медаль — 4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Из них на счету у биатлонистов, помимо сегодняшнего серебра, три бронзовые медали: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ура! молодцы!
Савва Морозов
Молодцы!!!
Букмекеры нас даже в числе призёров не видели.
Молодцы!!!
266410437
на полном безрыбье и килька за щуку сойдет.
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