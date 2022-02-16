Российские биатлонистки на Олимпиаде в Пекине взяли серебро в эстафете

Женская сборная России по биатлону стала второй в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Серебряные медали в составе отечественной команды выиграли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Золото досталось Швеции, бронза — Германии.

В общей сложности у сборной России теперь 21 медаль — 4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Из них на счету у биатлонистов, помимо сегодняшнего серебра, три бронзовые медали: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).