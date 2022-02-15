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Разгонять протестные акции в Петербурге в январе 2021 года выходили специалисты охраны диппредставительств и опознания трупов

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга 15 февраля прошло первое заседание по иску ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти к Ирине Фатьяновой, бывшей главе городского штаба Навального* (признан экстремистским, деятельность штабов запрещена в России). Как рассказали «Фонтанке» участники заседания, в суде представители полиции раскрыли данные о подразделениях, которые работали в дни январских протестов.

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В частности, охрану порядка обеспечивали сотрудники отдельного батальона охраны дипломатических представительств и консульств иностранных государств, более ста сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также сотни сотрудников отделения специальных психофизиологических исследований, отделения внутрикамерных разработок, сотрудников оперативно-разыскной части, отдела управления силами и средствами при чрезвычайных обстоятельствах, сотрудников отделений по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров, отделения по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, природопользования, долевого участия, игорной деятельности, фальшивомонетничества и оборонно-промышленного комплекса, отделения по борьбе с налоговыми преступлениями, отделения по противодействию этническим преступным группам и отделения по установлению личности неопознанных трупов.

В ответ на вопрос представителя Фатьяновой — юриста Варвары Михайловой, зачем было привлекать таких специалистов, в ГУ МВД сообщили, что все сотрудники универсальны и могут в том числе заниматься охраной общественного порядка.

«Исковые требования предполагают, что ответчица как организатор публичных мероприятий должна нести несоразмерную ответственность за действия других лиц, на которые она даже не могла повлиять, так как из материалов дела не следует, что 23 января 2021 года она присутствовала на Сенатской площади или Невском проспекте, а 31 января 2021 года она и вовсе находилась под административным арестом», — заявила Михайлова в суде.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области требует от Фатьяновой 3,9 млн рублей за то, что силовикам пришлось сверхурочно работать на акциях протеста 23 и 31 января прошлого года.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

23 и 31 января 2021 года по всей России прошли массовые митинги с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. Организатором этих акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию протеста 23 января и ещё 10 суток — за 31 января. В прошлом году осенью Фатьянова эмигрировала в Грузию.

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Комментарии (8)

v777
Во времена Сталина были ещё более безумные процессы и обвинения….
Slava_Rossii
Т.е. вся работа по борьбе с реальной преступностью подождет, потому что кремлю надо трон защищать! Браво!
За это мы эту власть и обожаем!
Abu-Denis
А свою прямую работу менты выполнять не пробовали? Если защиту граждан от насильственных и мошеннических преступлений не обеспечивают, то пусть на ветру дежурят бесплатно в счет собранных налогов, которые они не отрабатывают.
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