Биатлонист Латыпов, лишивший сборную России золота: «Мне стало так тяжело внутри…»

Биатлонист Эдуард Латыпов, допустивший пять промахов в эстафете на последнем рубеже и лишивший российскую команду лидерства, высказался о своем провале. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что партнеры всё равно его поддержали.
«Лежку отработал уверенно, шел своим темпом. Подходил к стойке и понимал, что есть сильный ветер. Надеялся, что он стихнет. Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри… Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Все могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж», — заявил Латыпов.
Трагедия 😭— Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022
Минута преимущества, последняя стрельба – и два круга…
Как же тяжело сейчас Латыпову. Сил, Эдик 🙏 pic.twitter.com/nDuGof2ur8
Также он добавил, что сразу после финиша извинялся перед партнерами по эстафетной команде.
«А ребята были довольными и веселыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Их слова меня окрылили. Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку», — заявил Латыпов.
Сборная России всю эстафетную гонку шла на первом месте. Перед последним огневым рубежом Латыпов шел впереди почти с минутным отрывом. Однако из-за пяти промахов (использовал все три дополнительных патрона, оставив две незакрытые мишени) ему пришлось уйти на два штрафных круга. В итоге победу одержала сборная Норвегии, серебряная медаль досталась Франции, а Россия стала лишь третьей.
❤️ Никакой хейт не сравнится с самокритикой. Латыпов сам все понимает, и ему сейчас очень тяжело – Эдика нужно по-человечески поддержать— Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022
Ставь лайк и пиши теплые слова. Хейт – удел слабых pic.twitter.com/Qif3MJySX3