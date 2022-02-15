Биатлонист Латыпов, лишивший сборную России золота: «Мне стало так тяжело внутри…»

Биатлонист Эдуард Латыпов, допустивший пять промахов в эстафете на последнем рубеже и лишивший российскую команду лидерства, высказался о своем провале. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что партнеры всё равно его поддержали.



«Лежку отработал уверенно, шел своим темпом. Подходил к стойке и понимал, что есть сильный ветер. Надеялся, что он стихнет. Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри… Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Все могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж», — заявил Латыпов.