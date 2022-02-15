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Биатлонист Латыпов, лишивший сборную России золота: «Мне стало так тяжело внутри…»

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Биатлонист Эдуард Латыпов, допустивший пять промахов в эстафете на последнем рубеже и лишивший российскую команду лидерства, высказался о своем провале. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что партнеры всё равно его поддержали.

«Лежку отработал уверенно, шел своим темпом. Подходил к стойке и понимал, что есть сильный ветер. Надеялся, что он стихнет. Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри… Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Все могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж», — заявил Латыпов.

Также он добавил, что сразу после финиша извинялся перед партнерами по эстафетной команде.

«А ребята были довольными и веселыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Их слова меня окрылили. Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку», — заявил Латыпов.

Сборная России всю эстафетную гонку шла на первом месте. Перед последним огневым рубежом Латыпов шел впереди почти с минутным отрывом. Однако из-за пяти промахов (использовал все три дополнительных патрона, оставив две незакрытые мишени) ему пришлось уйти на два штрафных круга. В итоге победу одержала сборная Норвегии, серебряная медаль досталась Франции, а Россия стала лишь третьей.

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Комментарии (8)

48home_
это настоящий спорт и Латыпов показал,как надо бороться!не сдаваться,а идти вперёд ,несмотря ни на что!
Настоящий спортсмен!!!
Поздравляем с бронзовой олимпийской медалью нашу команду !
zelf
Эдик, скажи прямо: "Ребята, я обрсрался".
taelss
Что ж... это спорт, где всегда будут победители и проигравшие. Парнягу по человечески жалко.Не представляю, как он вообще добежал после такого до финиша, а не рухнул прямо на огневом рубеже.
Но если объективно, мы не были сильнее той же Норвегии в биатлоне, не то что в команднике в лыжах.А значит заняли свое место, какое и должны были занять.
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