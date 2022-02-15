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Американцев призвали немедленно уехать из Белоруссии

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Посольство США в Минске призвало граждан своей страны максимально быстро покинуть Белоруссию.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — цитирует 15 февраля РИА Новости сообщение на сайте Госдепартамента.

Также американцам рекомендовано покинуть Приднестровье и не въезжать в Молдавию.

На днях в Сенат США был внесён проект «Закона об ответственности Белоруссии за агрессию». Его цель, как отмечалось в документе, — «удержать Белоруссию от разрешения России использовать свою территорию для вторжения на Украину».

Накануне США временно перенесли своё посольство на Украине из Киева во Львов.

Россия и Белоруссия сейчас проводят второй этап проверки Вооруженных сил реагирования Союзного государства — совместные учения «Союзная решимость — 2022». В белорусском Генштабе объявили, что по окончании учений российские военные покинут территорию страны.

США уже несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. 13 февраля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.

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Комментарии (2)

Денеб
Лука сделал Беларусь токсичной.......Примкнул к стану мировых изгоев......
07A
Для американцев в Белоруссии как медом намазано! Хотя их понять можно: чистый воздух, низкий уровень преступности, экологически чистые и дешевые продукты, бесплатная медицина и доступное жилье, прекрасные автострады-все в диковинку и привлекает толстопузов из САСШ!
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