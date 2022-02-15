Американцев призвали немедленно уехать из Белоруссии

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — цитирует 15 февраля РИА Новости сообщение на сайте Госдепартамента.

Посольство США в Минске призвало граждан своей страны максимально быстро покинуть Белоруссию.

Также американцам рекомендовано покинуть Приднестровье и не въезжать в Молдавию.



На днях в Сенат США был внесён проект «Закона об ответственности Белоруссии за агрессию». Его цель, как отмечалось в документе, — «удержать Белоруссию от разрешения России использовать свою территорию для вторжения на Украину».



Накануне США временно перенесли своё посольство на Украине из Киева во Львов.



Россия и Белоруссия сейчас проводят второй этап проверки Вооруженных сил реагирования Союзного государства — совместные учения «Союзная решимость — 2022». В белорусском Генштабе объявили, что по окончании учений российские военные покинут территорию страны.

