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США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

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США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США, которое 14 февраля приводит РИА Новости.

По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нации. В нем он отметил, что их уже не первый раз пугают войной, но государство сегодня «сильное как никогда».

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России.

Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что ответственность за угрозу войны в Восточной Европе несёт Россия.

В тот же день в США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против Москвы.

На этом фоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от планов по вступлению страны в североатлантический альянс, чтобы избежать войны.

По данным президента США, операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

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Комментарии (4)

260928241
Посольство США в изгнании.
dox666
послезавтра....
07A
Ага и о разделе Украины Байден с Птиным уже договорились. Столица Лемберг, а страна будет называться Истиннорусь!
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