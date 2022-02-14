США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США, которое 14 февраля приводит РИА Новости.

По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.