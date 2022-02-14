«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения». Президент Украины Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нации 14 февраля. В нем он отметил, что их уже не первый раз пугают войной, но государство сегодня «сильное как никогда».



«Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся на Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — заявил Зеленский.