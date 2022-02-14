«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения». Президент Украины Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нации 14 февраля. В нем он отметил, что их уже не первый раз пугают войной, но государство сегодня «сильное как никогда».
«Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся на Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — заявил Зеленский.
Также президент Украины рассказал, что 16 февраля станет Днем единения.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал Зеленский.
Лидер Украины еще раз напомнил, что граждане страны хотят свободы и готовы за нее бороться. «Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», — отметил он.
Россия отрицает все слухи о своем предполагаемом «вторжении» на Украину. В понедельник российский МИД призвал граждан следить за сообщениями в связи с ситуацией в соседней стране и подтвердил возможность провокаций «со стороны автономных акторов».