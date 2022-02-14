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«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения». Президент Украины Зеленский обратился к нации

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Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нации 14 февраля. В нем он отметил, что их уже не первый раз пугают войной, но государство сегодня «сильное как никогда».

«Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся на Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — заявил Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что 16 февраля станет Днем единения.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал Зеленский.

Лидер Украины еще раз напомнил, что граждане страны хотят свободы и готовы за нее бороться. «Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», — отметил он.

Россия отрицает все слухи о своем предполагаемом «вторжении» на Украину. В понедельник российский МИД призвал граждан следить за сообщениями в связи с ситуацией в соседней стране и подтвердил возможность провокаций «со стороны автономных акторов».

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России.

Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что ответственность за угрозу войны в Восточной Европе несёт Россия.

В тот же день в США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против Москвы.

На этом фоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от планов по вступлению страны в североатлантический альянс, чтобы избежать войны.

По данным президента США, операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

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Комментарии (27)

260928241
При СССР, Зарницу каждый год устраивали. Можно возродить добрую традицию.
Dazdraperma
Вот он - настоящий лидер нации! Учредил в день начала войны общенародный праздник. Велел всем в 10 часов петь гимн. А потом полчаса радоваться. "Как тебе такое, Джо Путин?"
260928241
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!©
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