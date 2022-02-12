В США готов законопроект о наказании Белоруссии за предполагаемое вторжение на Украину

Сенат США рассмотрит проект «Закона об ответственности Белоруссии за агрессию».



«Сенатор Джеймс Лэнкфорд (представитель республиканцев от штата Оклахома) представил «Закон об ответственности Белоруссии за агрессию», чтобы удержать Белоруссию от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину», — цитирует 12 февраля «Интерфакс» сообщение на сайте сенатора.



Автор документа предлагает накладывать санкции на Белоруссию или любое другое государство, «которое поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины». «Белоруссия впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — поясняет сенатор.

