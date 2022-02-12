В США готов законопроект о наказании Белоруссии за предполагаемое вторжение на Украину

Сенат США рассмотрит проект «Закона об ответственности Белоруссии за агрессию».
«Сенатор Джеймс Лэнкфорд (представитель республиканцев от штата Оклахома) представил «Закон об ответственности Белоруссии за агрессию», чтобы удержать Белоруссию от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину», — цитирует 12 февраля «Интерфакс» сообщение на сайте сенатора.
Автор документа предлагает накладывать санкции на Белоруссию или любое другое государство, «которое поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины». «Белоруссия впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — поясняет сенатор.
Он расписывает несколько поводов для санкций:
- участие во вторжении РФ на Украину;
- размещение российских войск во время вторжении на Украину;
- работа с российским разведывательным сектором в той же ситуации;
- покупка или передача летального оружия для вторжения на Украину;
- предоставление поддержки, в том числе материальной или тактической, в случае российского вторжения на Украину.
Россия и Белоруссия сейчас проводят второй этап проверки Вооруженных сил реагирования Союзного государства. Совместные учения «Союзная решимость-2022» продлятся до 20 февраля. В белорусском Генштабе обещали, что по окончании учений российские военные покинут территорию страны.