«Будут быстро введены против России». ЕС готовит «жёсткие санкции» и ждёт беженцев

Еврокомиссия (ЕК) готовит пакет жестких санкций в отношении России, которые будут введены немедленно, если Россия продолжит эскалацию против Украины, заявила 14 февраля официальный представитель ЕК Дана Спинант.

«Мы работаем над сильным и полным пакетом экономических, финансовых и других санкций, которые будут быстро введены против России, если она продолжит свою эскалацию и будет действовать против Украины», — цитирует еврочиновницу «Интерфакс». При этом раскрывать содержимое санкционных мер Спинант отказалась, так как власти ЕС «никогда публично не обсуждают содержание санкций».

Дана Спинант Фото: скриншот YouTube / European Commission Поделиться Поделиться







Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии отметила, что «подготовка этого пакета санкций очень продвинулась, и она координируется с нашими союзниками», и санкции — не единственная проблематика, который заняты еврочиновники в контексте возможного начала новой войны на карте Европы.

«Второй раздел нашей работы, помимо пакета санкций, — это подготовительные меры. Мы работали над серией мер, касающихся различных аспектов, которые могут возникнуть в случае эскалации ситуации. Миграция и беженцы являются одним из разделов этой подготовки, — добавила Спинант. — Процесс подготовки продолжается, мы занимаемся этим уже некоторое время, чтобы быть готовыми ко всему».

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России. Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что ответственность за угрозу войны в Восточной Европе несёт Россия.

В тот же день в США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против Москвы.



Накануне посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил местной прессе, что «мы срали на санкции Запада». Резкость высказывания, которое позже посольство РФ в Швеции отказалось комментировать, «Фонтанке» объяснил завкафедрой дипломатии факультета международных отношений МГИМО Александр Панов.

На этом фоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от планов по вступлению страны в североатлантический альянс, чтобы избежать войны.

По данным президента США, операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

