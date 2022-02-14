«Ну, сорвался человек. Могут пожурить». Как оценивать слова посла РФ в Швеции про «туалетное» отношение к санкциям.

— Посол Татаринцев открыл новую страницу в русской дипломатии? — Это, конечно, не характеризует нашего посла как классного и интеллигентного. Скорее всего, человек просто сорвался. Бывает такое. И раньше бывало. Никита Сергеевич Хрущёв в своё время, посещая США, обещал, что он покажет им «кузькину мать», а заодно и «закопает» их. Такие слова иногда выскальзывают не только у дипломатов, но и у лиц более высокого ранга. Скажем, президент США Трамп обвинял руководителя КНДР в том, что он «мясник», «диктатор», «маленький человек с ракетой и смешной причёской». В ответ северокорейцы называли Трампа сумасшедшим с маленьким IQ. Но я не считаю, что слова Татаринцева — это какая-то тенденция. — Можно сказать, что реплики на грани фола связаны с остротой ситуации? — Возможно, что сейчас, в такой международной обстановке, люди просто срываются. Как говорится, нервы не выдерживают. Но всё-таки в дипломатическом языке, во-первых, должно быть стремление держать себя в руках. Во-вторых, не допускать оскорбительных высказываний. Эта история про человеческий фактор, она не имеет никакого отношения к дипломатии. — Посол Татаринцев приехал работать в Швецию ещё в 1980 году. МИД РФ проводит какие-то проверки профпригодности своих сотрудников? Может быть, человек в депрессии годами от отсутствия солнышка, помощь ему нужна, а в итоге на кону имидж страны . — Никто не делает тестов или экзаменов на этот счёт. Их нет и не может быть. Но бывают срывы… Вот в своё время наша известная Маша Захарова не очень доброжелательно высказалась о президенте Сербии Вучиче (официальный представитель МИД РФ язвительно высказалась о том, как Вучич был принят в США президентом Трампом, намекая на сцену из фильма «Основной инстинкт», когда Шерон Стоун демонстрировала полицейским отсутствие нижнего белья на допросе, в ответ представители Сербии заявили, что в России их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента Путина . — Прим. ред .).

Пришлось потом извиняться («Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!» — писала после начала скандала Захарова. — Прим. ред.). И она до сих пор продолжает работать. А прошло уже несколько лет.



— То есть знаменитое лавровское про «дебилов» в 2015 году во время пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии было не про геополитику, а про «сорвался»?



— Сорвался, да. Бывает и такое («Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснялся Сергей Лавров в 2016 году за тот инцидент. — Прим. ред.).



— То есть если Татаринцев не извиняется и остаётся на своём посту, то можно сказать, что его реплика — это официальная позиция МИД РФ?



— Нет. Думаю, что даже в Швеции никто не соотносит это с какой-то позицией Министерства иностранных дел или руководства МИД. Ну, сорвался человек. Могут пожурить, чтобы был осторожнее в высказываниях. На этом всё и закончится.



— То есть за это из послов не отзывают?



— Нет, конечно.



— Вы хотите сказать, что, скажи западноевропейский дипломат нечто подобное про решения Москвы, тоже бы отделался «журением»?



— Да. И они допускают не только такие реплики. Бывали случаи, когда говорили вещи, за которые потом приходилось отвечать. Это зависит от контекста, уровня отношений. И Татаринцев сказал же про санкции, которые не Швеция инициирует. А он посол в Швеции.



— При этом Швеция в контексте присутствует как страна, которую могут взять в НАТО быстро, если она попросится. Об этом ранее говорил генсек альянса Столтенберг — и про эту скандинавскую страну, и про Финляндию. Такие реплики дипломата страны, которая так беспокоит Запад, не повлияют на их позицию быть нейтральной?



— Это никаким образом не корреспондируется с той повесткой, которую мы проводим в отношении Швеции. Как говорится, это слово погоды не делает. Шведы давно знают нашу позицию, что Россия против их вступления. И они сами не горят желанием отказываться от своего традиционного нейтралитета. Думаю, что они так это и воспримут.



— Можно сказать, что русский дипломат потенциально априори в большей опасности? Русский язык же много сложнее и разнообразнее, чем тот же английский. Сам набор слов намного шире.



— Ну, это как сказать… Можно грубо выразиться на любом языке. Оскорбить словом. Как говорили раньше: словом можно и убить. В любом языке есть такие слова.



— Тогда какие схожие цитаты коллег памятны лично вам и почему?



— Я сказал про Машу Захарову. Куда ещё ближе?



— Так мы же про коллег с той стороны сейчас. Вы говорите, что они тоже могут удивить. Например, как?



— На память с ходу не вспомню… Но такие случаи точно бывали. Иностранные дипломаты допускали не очень приличные выражения. И не только выражения. Вот был такой посол в Москве Макфолл. Он любил встречаться с российской оппозицией. Даже ещё не вручив верительные грамоты после приезда в Москву (Макфолл был послом США в РФ в 2012–2014 годах. — Прим. ред.), он собрал у себя в посольстве всех представителей российской оппозиции, высказывая им поддержку. И это было грубейшее нарушение статуса посла. В ответ потом с ним практически никто из официальных лиц здесь не встречался.