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Российские хоккеистки проиграли в четвертьфинале Олимпиады и вылетели с турнира

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Поражением для женской сборной России по хоккею завершился матч четвертьфинала олимпийского турнира против Швейцарии 12 февраля. Россиянки уступили со счетом 2:4.

Шайбы за российскую команду забросили Анна Савонина и Полина Лучникова.

В интервью РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Бобарико заявил, что через четыре года национальная команда будет бороться за медали Олимпиады.

«У нас молодая команда, но все когда-то начинают выступать на Олимпиадах. Девочки играли достойно, вопреки всей ситуации, которая с нами происходила. Претензий к ним нет. Единственное — нужно играть системно. Это не Женская хоккейная лига, здесь жестко наказывают за ошибки. Наверное, через четыре года мы будем бороться за медали. Если бы не эта сложная ситуация, когда у нас вылетело 10–11 человек (из-за коронавируса. — Ред.), вероятно, мы бы и здесь показали другой хоккей», — заявил Бобарико.

Российские хоккеистки ни разу не выиграли. Лучший результат — четвертое место в 2018 году в Пхенчхане.

Женский хоккей появился в программе олимпиад в 1998 году.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Молодцы! Вышли из группы в финал!
Без поражений нет побед!
Гангрена
ожидаемо...
K_Lutsky
Женский хоккей, на мой взгляд, такое же извращение, как мужская художественная гимнастика. Так что и хорошо, что проиграли)
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