Российские хоккеистки проиграли в четвертьфинале Олимпиады и вылетели с турнира

Меркушева – главная героиня четвертьфинального матча 🔥🔥🔥 32 сейва от нашего вратаря! Благодаря ее спасениям мы до конца верили, что девушки пройдут в полуфинал 👊 Валерия – просто стена 🧤🧤🧤 pic.twitter.com/WuuNBewO5D

В интервью РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Бобарико заявил, что через четыре года национальная команда будет бороться за медали Олимпиады.



«У нас молодая команда, но все когда-то начинают выступать на Олимпиадах. Девочки играли достойно, вопреки всей ситуации, которая с нами происходила. Претензий к ним нет. Единственное — нужно играть системно. Это не Женская хоккейная лига, здесь жестко наказывают за ошибки. Наверное, через четыре года мы будем бороться за медали. Если бы не эта сложная ситуация, когда у нас вылетело 10–11 человек (из-за коронавируса. — Ред.), вероятно, мы бы и здесь показали другой хоккей», — заявил Бобарико.

