Водитель грузовика, задавивший коллегу на заводе «Хёндэ» в Петербурге, получил 6 лет условно

ДТП произошло около половины двенадцатого часа ночи 1 марта 2021 года на территории завода ООО «Хёндэ мотор мануфактуринг рус» на Левашовском шоссе в Сестрорецке. Подсудимый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, управлял на основании договора аренды грузовым автомобилем Volvo FH с полуприцепом, сообщает 11 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина возобновил движение от места стоянки у склада автокомпонентов в сторону цеха сварки и на скорости около 5 км/ч начал перестраиваться вправо, не убедившись в безопасности маневра. В результате он наехал на стоящий грузовик Scania и находившегося рядом с ним человека.

Ранее сообщалось, что угодивший под колеса 48-летний тверичанин как раз садился в свой грузовик, когда произошло ДТП. Мужчина получил тяжелые увечья и скончался на месте от тупой сочетанной травмы тела.

Подсудимый произошедшую трагедию объяснил так. 1 марта он заступил на смену на полностью исправной машине, загрузился в порту и поехал к месту выгрузки на заводе. Он въехал на территорию предприятия около 22:50, развернулся и стал ждать сигнала оператора на разгрузку. В этот момент в его полосе и соседней левой стояло около двух фур, еще несколько остановились позади и справа. Около одиннадцати вечера началась ночная смена, и примерно через полчаса оператор скомандовал ему по рации начинать разгрузку. Мужчина включил «ручник», убедился, что движению ничего не мешает, и тронулся. Одновременно движение начал автомобиль слева, опередил его на полкорпуса и стал смещаться правее. Оценив безопасное расстояние до машины справа, подсудимый тоже начал перестраиваться, но выехав передней частью машины в правую полосу, почувствовал сопротивление и понял, что наехал на соседний грузовик. Он остановился, вышел из машины и увидел перед кабиной «Скании» лежащего без сознания мужчину. К месту ДТП подбежали очевидцы, затем прибыли полиция и медики, которые констатировали смерть потерпевшего.