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Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

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Президент России Владимир Путин впервые после массовых беспорядков в Казахстане встретился с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом — ничего не предвещало развития таких событий», — сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия, как страна — член ОДКБ, «подставила плечо Казахстану».

Ранее Токаев дал большое интервью казахстанским СМИ, где, в частности, заявил, что миротворцы ОДКБ «не произвели ни одного выстрела в Казахстане». Также он говорил о том, что никаких предварительных условий со стороны Кремля не было.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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Комментарии (15)

Brit
У бесноватого течёт крыша. И уже везде мерещится черенок от натовской лопаты.
267086865
Ну-ну....когда народ нагибают в виде трехкратного повышения цен, неуемного обогащения семейства Назарбаевых... и он от безысходности выходит на улицы, это все списывают на международные банды).
266094080
По ходу, у карлика совсем деменция подступила.
Все аналитики хором говорят - чисто внутренний простест.
Ни одного "иностранного боевика" власти так и не смогли предъявить.
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