Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Президент России Владимир Путин впервые после массовых беспорядков в Казахстане встретился с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом — ничего не предвещало развития таких событий», — сказал Путин.
Он также напомнил, что Россия, как страна — член ОДКБ, «подставила плечо Казахстану».
Ранее Токаев дал большое интервью казахстанским СМИ, где, в частности, заявил, что миротворцы ОДКБ «не произвели ни одного выстрела в Казахстане». Также он говорил о том, что никаких предварительных условий со стороны Кремля не было.