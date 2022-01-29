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Токаев: Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела в Казахстане

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Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью журналистам.

«ОДКБ является нашей общей организацией. Обращаясь в ОДКБ, я ведь не обращался к чужим, я обращался практически как к самому себе и своим союзникам. Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела», — цитирует его 29 января издание ORDA.

На вопрос о «долге» перед Владимиром Путиным Токаев ответил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля не было.

«Что касается слухов, что мы задолжали, я ответственно говорю, что никаких разговоров с Путиным относительно того, что мы потом рассчитаемся, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов Россия для Казахстана — это союзное государство», — сказал он.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан из-за массовых беспорядков в стране. Контингент охранял важные государственные, военные и социально значимые объекты. Войска были выведены из страны 19 января.

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Комментарии (14)

Otkating
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Звонок в морг.
— Дедушка уже три дня не ночует дома. Вы не могли бы проверить, может, он у вас?
— Опишите особые приметы.
— Он откликается на - Нурсултан Абишевич.
Артист ритуальных услуг
Нестоящие "Вежливые"! Теперь ещё и казахстан кормить будем. :)
Slava_Rossii
Ну конечно, просто зашли и вышли, мухи не обидели. А в итоге почти 200 убитых и сотни пострадавших.
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