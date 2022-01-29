Токаев: Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела в Казахстане

Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью журналистам.



«ОДКБ является нашей общей организацией. Обращаясь в ОДКБ, я ведь не обращался к чужим, я обращался практически как к самому себе и своим союзникам. Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела», — цитирует его 29 января издание ORDA.

