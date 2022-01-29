Токаев: Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела в Казахстане

Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью журналистам.
«ОДКБ является нашей общей организацией. Обращаясь в ОДКБ, я ведь не обращался к чужим, я обращался практически как к самому себе и своим союзникам. Контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела», — цитирует его 29 января издание ORDA.
На вопрос о «долге» перед Владимиром Путиным Токаев ответил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля не было.
«Что касается слухов, что мы задолжали, я ответственно говорю, что никаких разговоров с Путиным относительно того, что мы потом рассчитаемся, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов Россия для Казахстана — это союзное государство», — сказал он.
6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан из-за массовых беспорядков в стране. Контингент охранял важные государственные, военные и социально значимые объекты. Войска были выведены из страны 19 января.