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Серафима Сапрыкина: Информация о моей якобы судимости — ложь, у меня есть соответствующая справка

«Фонтанка» публикует справку об отсутствии судимости, которую Серафима Сапрыкина получила в конце 2021 года для предоставления в школу №70, куда планировала перейти из 168-й гимназии.

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«Информация о моей якобы судимости, которую распространяют в телеграм-каналах, — ложь, — рассказала Сапрыкина «Фонтанке». — Казимова — моя девичья фамилия. Я действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну, потому что так благозвучнее. Но в 2008 году я училась в Волгограде, на философском факультете, и ни в каких судебных разбирательствах не участвовала».

В качестве доказательства своих слов Сапрыкина прислала фото документа.

Фото: Предоставлено Серафимой Сапрыкиной
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По словам женщины, судиться с телеграм-каналом, распространившим информацию о ее якобы судимости, она не будет, так как опасается новых волн негатива в свой адрес.

Фото: Предоставлено Серафимой Сапрыкиной

В петербургской гимназии №168, откуда в декабре прошлого года уволилась педагог-организатор Серафима Сапрыкина, продолжается проверка. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Ранее в пресс-службе администрации Центрального района журналистам заявили, что никаких проверок в гимназии не проводится, а директор гимназии Светлана Лебедева и Серафима Сапрыкина расстались «без негатива».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет детальную проверку инцидента, а учительница должна быть восстановлена на работе. Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал выводы министра «быстрыми и поспешными».

Информация о случившемся в гимназии № 168 в Петербурге ранее дошла до Кремля. Там считают, что ситуация требует внимательной проверки.

Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

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Комментарии (18)

LiChaBaTa
Серафима молодец. А сколько мразей она выявила. Спасибо ей. Будем знать.
Dim22
Вы можете верите девушке из Волгограда сменившую имя и отчество и фамилию.
Noisymouse
Смотрю на весь это базар и мысль одна осталась - если у этой мадамки не было далеко идущих планов свалить под шумок в забугорье, как угнетенная "жертва рЫжиму", это ж какой безмозглой надо быть, чтобы себя от обидки вот в это во все вляпать, зная, что в век интернета перетрясут и с изнанки рассмотрят все - и нижнее бельишко, и верхнее пальтишко. И мужей, и сожителей, и бывших коллег - всех привлекут к участию.
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