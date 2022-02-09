Серафима Сапрыкина: Информация о моей якобы судимости — ложь, у меня есть соответствующая справка

В петербургской гимназии №168, откуда в декабре прошлого года уволилась педагог-организатор Серафима Сапрыкина, продолжается проверка. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Ранее в пресс-службе администрации Центрального района журналистам заявили, что никаких проверок в гимназии не проводится, а директор гимназии Светлана Лебедева и Серафима Сапрыкина расстались «без негатива».



Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет детальную проверку инцидента, а учительница должна быть восстановлена на работе. Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал выводы министра «быстрыми и поспешными».



Информация о случившемся в гимназии № 168 в Петербурге ранее дошла до Кремля. Там считают, что ситуация требует внимательной проверки.



Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».