Серафима Сапрыкина: Информация о моей якобы судимости — ложь, у меня есть соответствующая справка

«Информация о моей якобы судимости, которую распространяют в телеграм-каналах, — ложь, — рассказала Сапрыкина «Фонтанке». — Казимова — моя девичья фамилия. Я действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну, потому что так благозвучнее. Но в 2008 году я училась в Волгограде, на философском факультете, и ни в каких судебных разбирательствах не участвовала».
В качестве доказательства своих слов Сапрыкина прислала фото документа.
По словам женщины, судиться с телеграм-каналом, распространившим информацию о ее якобы судимости, она не будет, так как опасается новых волн негатива в свой адрес.