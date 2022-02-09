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Российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с трудной победы над Швейцарией

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Победой хоккейной сборной России завершился стартовый матч на Олимпиаде в Пекине против Швейцарии. Россияне выиграли со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев на 20-й минуте встречи. При этом шайба после его броска срикошетила в ворота от ноги соперника.

Следующий матч сборная России проведет 11 февраля против Дании.

Напомним, что российские хоккеисты стали чемпионами Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
как-то кисло. дисциплину надо, а то проблемы будт.
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