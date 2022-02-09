Российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с трудной победы над Швейцарией

Победой хоккейной сборной России завершился стартовый матч на Олимпиаде в Пекине против Швейцарии. Россияне выиграли со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев на 20-й минуте встречи. При этом шайба после его броска срикошетила в ворота от ноги соперника.
Фиксируем: первый наш гол в олимпийском Пекине #Beijing2022 pic.twitter.com/dDvgkdaHrt— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 9, 2022
Следующий матч сборная России проведет 11 февраля против Дании.
Напомним, что российские хоккеисты стали чемпионами Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.