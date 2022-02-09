«Кому-то выгодно этим заниматься». В Федерации фигурного катания прокомментировали информацию о допинге в сборной России

«Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно, говорить. Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься. Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее», — заявил Писеев.

