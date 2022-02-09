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«Кому-то выгодно этим заниматься». В Федерации фигурного катания прокомментировали информацию о допинге в сборной России

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Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался по поводу возможного допинга у одного из золотых медалистов командного турнира на Олимпиаде к Пекине. В интервью «Газете.ру» 9 февраля он заявил, что паниковать пока рано.

«Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно, говорить. Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься. Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее», — заявил Писеев.

Ранее организаторы Олимпиады дважды отложили церемонию награждения командного турнира, в котором победили российские фигуристы. 9 февраля стало известно, что это связано с сомнительным допинг-тестом одного из членов отечественной команды. По словам представителя МОК Марка Адамса, церемонию перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

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Комментарии (6)

Вотэтода
"В интервью он заявил, что паниковать пока рано."

Пусть лучше скажет, когда можно начинать паниковать.
shushu
Только не Мишина!!!
263888341
“ Могут начаться разные инсинуации” по этой избитой фразе уже все понятно.
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