«Кому-то выгодно этим заниматься». В Федерации фигурного катания прокомментировали информацию о допинге в сборной России

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался по поводу возможного допинга у одного из золотых медалистов командного турнира на Олимпиаде к Пекине. В интервью «Газете.ру» 9 февраля он заявил, что паниковать пока рано.
Почетный президент ФФККР Валентин Писеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пока рано реагировать на информацию о том, что один из российских фигуристов сдал положительный допинг-тест перед стартом Олимпиады:https://t.co/6Clu6NyTDm pic.twitter.com/oojKUUDESI— Газета.Ru (@GazetaRu) February 9, 2022
«Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно, говорить. Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься. Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее», — заявил Писеев.
Ранее организаторы Олимпиады дважды отложили церемонию награждения командного турнира, в котором победили российские фигуристы. 9 февраля стало известно, что это связано с сомнительным допинг-тестом одного из членов отечественной команды. По словам представителя МОК Марка Адамса, церемонию перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.