Золото российских фигуристов под угрозой. Кто-то из них сдал сомнительный тест на наркотики

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть. Как сообщает 9 февраля Inside the Games, допинг-проба одного из российских фигуристов дала сомнительный тест на наркотическое вещество.

Отмечается, что тесты сдавались еще до старта Олимпиады.

Сборная России 7 февраля победила в командном турнире фигуристов. Эта золотая медаль стала второй для отечественной команды на играх в Пекине. Официальная церемония награждения по правилам проходит на следующий день, однако 8 февраля ее перенесли на 9-е, а 9-го вновь отменили.