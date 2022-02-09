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Золото российских фигуристов под угрозой. Кто-то из них сдал сомнительный тест на наркотики

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Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть. Как сообщает 9 февраля Inside the Games, допинг-проба одного из российских фигуристов дала сомнительный тест на наркотическое вещество.

Отмечается, что тесты сдавались еще до старта Олимпиады.

Сборная России 7 февраля победила в командном турнире фигуристов. Эта золотая медаль стала второй для отечественной команды на играх в Пекине. Официальная церемония награждения по правилам проходит на следующий день, однако 8 февраля ее перенесли на 9-е, а 9-го вновь отменили.

По словам представителя МОК Марка Адамса, церемонию перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

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Комментарии (19)

***_555
Эх, друзья-китайцы. И ведь не свалить на клятый Запад.
orlovandrei1986
почему же я не удивлён? =)

а в это время - Польша обнулила НДС на продукты....и пока все жители РФ платят НДС до 20% в чеке от стоимости продуктов, жители Польши наслаждаются реальными мерами по борьбе с инфляцией... потому что и там и там денег нет...
sha_5e4d8c662c249
Ничего не понял.
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