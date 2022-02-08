Российский сноубордист Вик Уайлд завершил карьеру после завоевания бронзы в Пекине

О завершении спортивной карьеры объявил российский сноубордист Вик Уайлд сразу после того, как выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Заявление об этом он сделал в эфире телеканала «Матч ТВ» 8 февраля.
– 0.01??? *****ц, я не знал. Вау! 😕— Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022
Теперь в русификацию Вика Уайлда поверили все 🇷🇺
Реакция нашего бронзового призера на победу в 0,01 секунды в четвертьфинале 😄 pic.twitter.com/5Cl1AYIE1P
«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — заявил Уайлд.
Вик Уайлд родился в Уайт-Сэлмоне, США. В 2012 году он получил российский паспорт после женитьбы на россиянке Алене Заварзиной. На Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые медали.