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Российский сноубордист Вик Уайлд завершил карьеру после завоевания бронзы в Пекине

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О завершении спортивной карьеры объявил российский сноубордист Вик Уайлд сразу после того, как выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Заявление об этом он сделал в эфире телеканала «Матч ТВ» 8 февраля.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — заявил Уайлд.

Вик Уайлд родился в Уайт-Сэлмоне, США. В 2012 году он получил российский паспорт после женитьбы на россиянке Алене Заварзиной. На Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые медали.

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