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Россиянин Виктор Уайлд выиграл бронзу на Олимпиаде и заплакал

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Российский сноубордист Виктор Уайлд стал победителем бронзового заезда в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Его соперник по решающему заезду итальянец Роланд Фишналлер не смог финишировать.

После того как Уайлд осознал, что выиграл, он не смог сдержать слез.

На Олимпиаде в 2014 году Уайлд завоевал две золотые медали.

В командном зачете сборная России идет на третьей строчке. Отечественные спортсмены выиграли две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. На первом месте идет Китай (3–2–0), на втором — Швеция (3–0–1).

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Комментарии (3)

shushu
Молодец! Вот как бывает, с Аленой уже развелся, а за Россию выступает и медаль еще одну выиграл.
тов
Заплакал что бмв х5 и х6 за бронзу не дадут.
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