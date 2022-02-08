Россиянин Виктор Уайлд выиграл бронзу на Олимпиаде и заплакал

Российский сноубордист Виктор Уайлд стал победителем бронзового заезда в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Его соперник по решающему заезду итальянец Роланд Фишналлер не смог финишировать.

ДААААААА!🥉🥉🥉 ЭТО БРОНЗОВАЯ МЕДАААААААЛЬ!!! Виктор Уайлд красиво завершает свою великую спортивную карьеру! БРАВО, ВИК👏 👏👏👏👏 #beijing2022 #сноуборд pic.twitter.com/yyVxv7H1wv

После того как Уайлд осознал, что выиграл, он не смог сдержать слез.



На Олимпиаде в 2014 году Уайлд завоевал две золотые медали.



В командном зачете сборная России идет на третьей строчке. Отечественные спортсмены выиграли две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. На первом месте идет Китай (3–2–0), на втором — Швеция (3–0–1).

