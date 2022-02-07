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Тренер прыгунов с трамплина, завоевавших медаль Олимпиады впервые за 54 года, оценил победу словами Путина

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Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов рассказал вечером 7 февраля в эфире телеканала РБК, что помогло впервые за 54 года завоевать медаль на Олимпиаде в этой дисциплине.

«На самом деле, если честно, сегодня и чуточку удачи было на нашей стороне, и везения, и слаженная работа всех звеньев: и тренерского штаба, и спортсменов, и сервис-бригады. Сервис-бригаде огромная благодарность, потому что ребята и днем, и ночью ночуют на трамплине», — подчеркнул Плехов. «И чуточку везения. Как говорится, везет тем, кто везет», —добавил тренер, вспомнив слова Владимира Путина на пресс-конференции.

Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали сегодня серебряными призерами ОИ в смешанном командном турнире. Подробнее о главных событиях дня на Олимпиаде читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Never_Mind
Именно словами самого ВВПутина? С двойным придыханием?
bluxer
Тренер Прыгунов.
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