Тренер прыгунов с трамплина, завоевавших медаль Олимпиады впервые за 54 года, оценил победу словами Путина

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов рассказал вечером 7 февраля в эфире телеканала РБК, что помогло впервые за 54 года завоевать медаль на Олимпиаде в этой дисциплине.

«На самом деле, если честно, сегодня и чуточку удачи было на нашей стороне, и везения, и слаженная работа всех звеньев: и тренерского штаба, и спортсменов, и сервис-бригады. Сервис-бригаде огромная благодарность, потому что ребята и днем, и ночью ночуют на трамплине», — подчеркнул Плехов. «И чуточку везения. Как говорится, везет тем, кто везет», —добавил тренер, вспомнив слова Владимира Путина на пресс-конференции.

