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Российские хоккеистки проиграли канадкам на Олимпиаде. Матч начался с опозданием, играли в масках

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Завершился скандальный хоккейный матч Россия — Канада женского турнира на Олимпиаде в Пекине. Российская команда уступила со счетом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

В отечественной сборной автором единственной шайбы стала Анна Шохина с передачи Александры Вафиной. У канадок отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Из-за того, что россиянки не получили результаты всех тестов на коронавирус, канадские хоккеистки отказались выходить на игру. Матч отложили на час. В итоге стороны договорились играть в масках. Перед стартом третьего периода недостающие тесты пришли, россиянки маски сняли, но канадки продолжали играть в них.

Для россиянок это второе поражение в матчах олимпийского турнира. Следующий матч национальная команда проведет против Финляндии.

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