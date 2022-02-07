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Некоторые российские олимпийцы уже вернулись из Пекина

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Первый самолёт с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в понедельник, 7 февраля. в 11:54 по местному времени (7:54 мск).

Как сообщает ТАСС, первыми в Россию вернулись фристайлисты, выступавшие в могуле, а также получивший травму хоккеист Андрей Кузьменко. Из фристайлистов в Пекине осталась только бронзовый призёр Анастасия Смирнова, чтобы поучаствовать в церемонии награждения.

Напомним, 7 февраля сборная России по фигурному катанию победила в командном турнире на Олимпийских играх. В составе сборной — петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание).

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