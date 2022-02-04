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Глава «Лиги безопасного интернета» заявила об угрозах со стороны треш-стримеров

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Екатерина Мизулина заявила о том, что ей поступают угрозы от треш-стримеров. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем телеграм-канале 4 февраля.

Мизулина считает, что поводом для запугивания послужил ее комментарий в телесюжете, показанном на одном из федеральных каналов. В сюжете рассказывалось о блогерах, которые ради набора просмотров на своих каналах не гнушаются треш-контентом. В частности, речь шла о стримере Кирилле Зырянове, который на отдыхе в Таиланде ударил девушку и избил сотрудника отеля. Видео деструктивных подвигов он продемонстрировал подписчикам своего телеграм-канала.

В своем комментарии к телесюжету Мизулина заявила, что «такое поведение не должно оставаться безнаказанным. «Лига безопасного интернета» подготовила обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки вот этого треш-стримера».

«В мой адрес начали поступать угрозы и массовые сообщения о деятельности разных треш-стримеров. От граждан, верящих в анонимность в Сети. Истерия говорит лишь о том, что всё мы делаем правильно. И закона о запрете треш-стримов нужно добиваться: чем быстрее, тем лучше», — заявила Мизулина.

Пресса регулярно сообщает об инцидентах и преступлениях, связанных с треш-стримами. В начале 2021 года во время треш-стрима скончался житель Смоленска. Автор блога вёл эфиры со спившимися пенсионерами.

Весной прошлого года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит изменения в российское законодательство, которые предусматривают взимание налога с пожертвований треш-стримерам. Позже законодатели сообщали, что готовят легализацию применения к стримерам арестов.

В августе 2021 года треш-стримеры распылили перцовку в лицо женщине в Москве. При этом полиция не с первого раза вышла на того, кто применил баллончик против женщины.

«Фонтанка» рассказывала о том, как молодые россияне зарабатывают в интернете на особенностях сограждан. Читайте откровенный рассказ вебкамщицы о своём «призвании», работе со школьниками и доходах.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Я вижу угрозу интернету со стороны антиконституционного цензурного органа и этой самозванной лиги.
shushu
Она что, считает себя лучше этих блогеров? Так ведь нет, ошибается.
Артист ритуальных услуг
Треш-стримеры угрожают мизюлиной-младшей? Так пусть брательнику позвонит, он этих прааативных на раз раскидает!
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