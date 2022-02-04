Глава «Лиги безопасного интернета» заявила об угрозах со стороны треш-стримеров

Екатерина Мизулина заявила о том, что ей поступают угрозы от треш-стримеров. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем телеграм-канале 4 февраля.



Мизулина считает, что поводом для запугивания послужил ее комментарий в телесюжете, показанном на одном из федеральных каналов. В сюжете рассказывалось о блогерах, которые ради набора просмотров на своих каналах не гнушаются треш-контентом. В частности, речь шла о стримере Кирилле Зырянове, который на отдыхе в Таиланде ударил девушку и избил сотрудника отеля. Видео деструктивных подвигов он продемонстрировал подписчикам своего телеграм-канала.