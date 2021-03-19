В России хотят ввести налог на донаты для треш-стримеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит изменения в российское законодательство, которые предусматривают взимание налога с пожертвований треш-стримерам. Об этом со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова 19 марта сообщает РИА Новости.



Представитель Совета Федерации пояснил, что треш-стримеры получают прибыль именно за счёт донатов, более того, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. Однако пока законодательство не даёт возможности взимать налоги с этих средств. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — отметил Пушков.

