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В России хотят ввести налог на донаты для треш-стримеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит изменения в российское законодательство, которые предусматривают взимание налога с пожертвований треш-стримерам. Об этом со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова 19 марта сообщает РИА Новости.

Представитель Совета Федерации пояснил, что треш-стримеры получают прибыль именно за счёт донатов, более того, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. Однако пока законодательство не даёт возможности взимать налоги с этих средств. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — отметил Пушков.

Также он сообщил, что Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще как индивидуальных предпринимателей.

Обсуждение наказания для треш-стримеров началось в Совете Федерации после эфира видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека. Решетняку грозит до 15 лет колонии.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Да, предлагаю так же установить данным категориям 'самозанятых' оплату налогов контентом🤔👍😂😂😂😂😉
tsodd
Что прям в законе будет написано - "донаты треш-стримерам"? По закону донаты, тьфу ты, пожертвования, то есть дарение денег от одного физлица другому налогом не облагается
Скоро будет так: отправил другу видяшку/картинку/гифку/смайлик ты- платите оба
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