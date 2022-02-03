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Суд закрыл для прессы заседание по делу инспектора ГИБДД Колесникова

Судья Василеостровского районного суда удовлетворила ходатайство следствия о запрете для СМИ вести аудио- и фотосъемку заседания по мере пресечения для инспектора ГИБДД Колесникова. Именно от его рук пострадала рука оперуполномоченного Юдиной.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает 3 февраля корреспондент «Фонтанки», о закрытом режиме ходатайствовало следствие, мотивируя это тем, что в заседании будут звучать материалы уголовного дела. Журналисты покинули зал, им позволят вернуться на оглашение резолютивной части решения суда. Вместе со СМИ вышли и слушатели, войти обратно в этом качестве не позволяют приставы.

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для Александра Колесникова.

Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявлено 3 февраля. Следственный комитет просит суд отправить его под домашний арест до 1 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Свою вину полицейский не признает. Ранее было опубликовано аудиообращение, в котором Колесников говорит: «Я свои действия считаю правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции».

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Корпоративный раскол произошел после событий в 37-м отделе полиции. Словесный конфликт экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился переломом руки. Запись видеорегистратора свидетельствует, что Алена Юдина отказывалась предъявлять служебное удостоверение, а дежурная отдела подтверждала ее принадлежность к полиции. Инспектор Колесников настаивал на букве закона вплоть до запятой. Юдина потеряла крупицы самообладания и кинулась на напарника Колесникова с тумаками. Колесников обезвредил ее, применив прием.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (24)

274099407
Он прекрасно понимал кто перед ним, просто девушка задела его ... что там у него , ну в итоге повел себя как НЕДОмусчина
Forest_loon
Юдину на скамью подсудимых ! Не месте в органах - скотине! ДПСки - молодцы , восстановить по службе , выплатить компенсацию.
Провести служебную проверку кто закрыл глаза , на несоответствие стандартам физической подготовки сотрудника полиции и допустил до службы неврастеничку... ( ручка сломалась)
drSysMan
На поруки Санька!
деффку-хамку шпалы класть!
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