Суд закрыл для прессы заседание по делу инспектора ГИБДД Колесникова

Как сообщает 3 февраля корреспондент «Фонтанки», о закрытом режиме ходатайствовало следствие, мотивируя это тем, что в заседании будут звучать материалы уголовного дела. Журналисты покинули зал, им позволят вернуться на оглашение резолютивной части решения суда. Вместе со СМИ вышли и слушатели, войти обратно в этом качестве не позволяют приставы.

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для Александра Колесникова.

Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявлено 3 февраля. Следственный комитет просит суд отправить его под домашний арест до 1 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Свою вину полицейский не признает. Ранее было опубликовано аудиообращение, в котором Колесников говорит: «Я свои действия считаю правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции».

