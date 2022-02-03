Вспышка и хлопок. Ростех создал средство для отпугивания агрессивных животных

Холдинг «Технодинамика» Ростеха создал средство, отпугивающее животных с помощью вспышки и хлопка. Реального вреда оно причинить не может, сообщает 3 февраля пресс-служба госкорпорации.
Защитное приспособление называется Pyrodefender. Оно состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей — светошумового и сигнального. Корпус изделия с эргономичной пистолетной рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи.
«По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу, его стоимость составляет порядка
«Фонтанка» писала, что за несколько дней на Чукотке произошло два нападения бездомных собак на детей. Такие случаи зафиксированы и в других регионах. Стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе, его спас дворник. До этого бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря погибла женщина. В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.
1 февраля СМИ стало известно, что в Приморье введен режим повышенной готовности из-за бездомных собак.