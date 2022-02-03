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Вспышка и хлопок. Ростех создал средство для отпугивания агрессивных животных

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Холдинг «Технодинамика» Ростеха создал средство, отпугивающее животных с помощью вспышки и хлопка. Реального вреда оно причинить не может, сообщает 3 февраля пресс-служба госкорпорации.

Защитное приспособление называется Pyrodefender. Оно состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей — светошумового и сигнального. Корпус изделия с эргономичной пистолетной рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи.

Фото: rostec.ru/интернет-магазин Signal-SOS
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«По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу, его стоимость составляет порядка 4 500 рублей. Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение», — отметил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Фонтанка» писала, что за несколько дней на Чукотке произошло два нападения бездомных собак на детей. Такие случаи зафиксированы и в других регионах. Стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе, его спас дворник. До этого бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря погибла женщина. В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.

1 февраля СМИ стало известно, что в Приморье введен режим повышенной готовности из-за бездомных собак.

Фото: rostec.ru/интернет-магазин Signal-SOS

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Комментарии (19)

Игoрь
Против собак лучше нет электрошокера. Даже самый простой прекрасно отпугивает треском разряда. Отличная вещь.
Сам не люблю навязчивых собак, но и не хочу причинять им вреда. Из кармана вынимаешь, кнопочку нажал, разряд и собаки драпают - только пятки сверкают.
Параллакс
Богат Алиэкспресс на новшества
X-кот
Купили на алике самый дешевый и приклеили свою этикетку. Ну, как все почти достижения Ростеха, не для того он создан. Бюджет сам себя не освоит. Самое прикольное, что некоторые пёсели наоборот интересуются и подходят посмотреть. А отловить, стерилизовать, прикормить - не? Отсутствие яиц у собакевичей (и у большинства человеков мужского пола) и детенышей у сучек (и у яжематерей человеческого рода) обычно сильно упрощает ситуацию в любых коллективах. А то в нашем государстве у сильного всегда бессильный виноват
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