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Крупная петербургская фармкомпания «Вертекс» расширяет производство за миллиард

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Петербургский фармпроизводитель «Вертекс» инвестирует в развитие в 2021 и 2022 годах порядка 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании 2 февраля. На оборудование придется более трети всех вложений — 385 млн рублей.

Новые мощности разместятся на площадях третьей очереди, введенных в 2019 году. Всего в 2021–2022 году появятся три производственных участка, цех опытно-промышленной отработки и помещения служб качества и его управления, включая аналитические лаборатории отдела контроля качества.

Осенью 2021 года компания начала на новом участке промышленный выпуск гормональных лекарств. На первом этапе объем выпуска составит более 320 тыс. упаковок в год. Максимальная расчетная мощность — до 900 тыс. упаковок в год. На первое полугодие 2022 года запланирован старт опытной отработки тестовых серий, а затем и промышленный выпуск препарата в двух дозировках на новом участке шипучих таблеток.

На второе полугодие 2022 года намечено оснащение нового цеха опытно-промышленной отработки, также компания рассчитывает запустить участок по выпуску суппозиториев.

Фармацевтическая компания «Вертекс» основана в 1999 году Петербурге. Общая сумма инвестиций в фармкомплекс «Вертекса» на конец 2021 года приблизилась к 8,5 млрд рублей за весь период реализации проекта с 2012 года.

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