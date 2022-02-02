Крупная петербургская фармкомпания «Вертекс» расширяет производство за миллиард

Петербургский фармпроизводитель «Вертекс» инвестирует в развитие в 2021 и 2022 годах порядка 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании 2 февраля. На оборудование придется более трети всех вложений — 385 млн рублей.



Новые мощности разместятся на площадях третьей очереди, введенных в 2019 году. Всего в 2021–2022 году появятся три производственных участка, цех опытно-промышленной отработки и помещения служб качества и его управления, включая аналитические лаборатории отдела контроля качества.

