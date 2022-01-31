Убийство по любви. Житель Петербурга задержан за резню в квартире на Большевиков

Следственный комитет расследует убийство в девятиэтажке Невского района Петербурга. За расправу над владельцем квартиры и соседкой задержан квартирант.



О возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении 31 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Старт ему дал звонок о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков, 9/2, воскресной ночью. Информация подтвердилась вдвойне.



В квартире полицейские нашли труп 53-летнего мужчины и истекающую кровью гражданку Узбекистана 28 лет. У обоих колото-резаные раны груди.

