Убийство по любви. Житель Петербурга задержан за резню в квартире на Большевиков

Следственный комитет расследует убийство в девятиэтажке Невского района Петербурга. За расправу над владельцем квартиры и соседкой задержан квартирант.
О возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении 31 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Старт ему дал звонок о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков, 9/2, воскресной ночью. Информация подтвердилась вдвойне.
В квартире полицейские нашли труп 53-летнего мужчины и истекающую кровью гражданку Узбекистана 28 лет. У обоих колото-резаные раны груди.
По информации «Фонтанки», погибший — владелец квартиры. Приехавшая в Россию в поисках работы иностранка снимала у него комнату. В третьей комнате обосновались 34-летний уроженец Саратовской области и девушка, которая в феврале будет отмечать 22-й день рождения. Обоих увезли в отдел полиции. После беседы девушка ушла свидетельницей, её приятель остался подозреваемым в изоляторе временного содержания.
«Во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина из ревности ножом убил хозяина квартиры, после чего также ножом пытался убить свидетеля — 28-летнюю женщину», — рассказали о событиях ночи в главке.
Иностранка доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.