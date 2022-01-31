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Убийство по любви. Житель Петербурга задержан за резню в квартире на Большевиков

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Следственный комитет расследует убийство в девятиэтажке Невского района Петербурга. За расправу над владельцем квартиры и соседкой задержан квартирант.

О возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении 31 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Старт ему дал звонок о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков, 9/2, воскресной ночью. Информация подтвердилась вдвойне.

В квартире полицейские нашли труп 53-летнего мужчины и истекающую кровью гражданку Узбекистана 28 лет. У обоих колото-резаные раны груди.

По информации «Фонтанки», погибший — владелец квартиры. Приехавшая в Россию в поисках работы иностранка снимала у него комнату. В третьей комнате обосновались 34-летний уроженец Саратовской области и девушка, которая в феврале будет отмечать 22-й день рождения. Обоих увезли в отдел полиции. После беседы девушка ушла свидетельницей, её приятель остался подозреваемым в изоляторе временного содержания.

«Во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина из ревности ножом убил хозяина квартиры, после чего также ножом пытался убить свидетеля — 28-летнюю женщину», — рассказали о событиях ночи в главке.

Иностранка доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (8)

266759727
Пью только самогон уже как три года . Во первых не кормлю воротил рынка , во вторых с головой все в порядке (нет желания убивать совсем)))) , и в третьих : нет похмелья вообще .
266327430
Столько преступлений совершается по пьяни. Интересно, есть какой-то эффективный способ борьбы с распитием алкоголя? Запрет алкоголя не поможет - кому надо перейдет на контрафакт и самогон. Какие еще могут быть варианты? У кого какие мысли на этот счет?
angel of death
райончик-то криминальненький...
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