Автомобиль разлучил влюбленных лис в Петербурге. Труп Ромео пока лежит в багажнике

«Подобрала у дома 8 по Октябрьской набережной, со стороны Невы. На остановке стояли люди, машины неслись, хорошо никто не перевернулся. Сначала я думала, что собаку сбили, хотела убрать. Но когда подошла, поняла, что это лиса. Вторая была на льду в этот момент, убегала», — рассказала Олеся.

Недалеко от Киновеевского кладбища в Петербурге автомобиль сбил лиса, об этом 28 января «Фонтанке» сообщила читательница, которая не осталась равнодушной и подобрала животное. По словам петербурженки, вторая лисица убежала по льду.

По словам женщины, лиса была как живая. Возможно, смерть животного только наступила, и оно еще не околело.

«Я взяла ее в перчатках, положила на плёнку. Сперва с мужем отвезли детей в садик, а потом позвонили в службу 112. Они дали мой номер полиции, откуда мне быстро перезвонили и направили по номеру 314-60-13. В ветклинике, где констатировали смерть лисы, дали тот же номер», — пояснила петербурженка.



Номер 314-60-13 принадлежит дежурной службе комитета по благоустройству. Там Олесе сказали, что животных они забирают только с улицы, а не из багажников машин. Женщина начала возмущаться, ей предложили оставить труп на улице, а затем перезвонить им и назвать адрес.



Олеся не хочет бросать лису на дорогу, она собирается заплатить ветклинике за кремацию и сдать труп, но уже вечером. До тех пор погибшее животное будет лежать в багажнике.



Пара лисиц с Октябрьской набережной вполне могут оказаться теми «влюбленными», которых в течение нескольких дней наблюдали на льду Невы у Петропавловской крепости.