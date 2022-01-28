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Автомобиль разлучил влюбленных лис в Петербурге. Труп Ромео пока лежит в багажнике

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Недалеко от Киновеевского кладбища в Петербурге автомобиль сбил лиса, об этом 28 января «Фонтанке» сообщила читательница, которая не осталась равнодушной и подобрала животное. По словам петербурженки, вторая лисица убежала по льду.

«Подобрала у дома 8 по Октябрьской набережной, со стороны Невы. На остановке стояли люди, машины неслись, хорошо никто не перевернулся. Сначала я думала, что собаку сбили, хотела убрать. Но когда подошла, поняла, что это лиса. Вторая была на льду в этот момент, убегала», — рассказала Олеся.

По словам женщины, лиса была как живая. Возможно, смерть животного только наступила, и оно еще не околело.

Фото: автор Олеся
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«Я взяла ее в перчатках, положила на плёнку. Сперва с мужем отвезли детей в садик, а потом позвонили в службу 112. Они дали мой номер полиции, откуда мне быстро перезвонили и направили по номеру 314-60-13. В ветклинике, где констатировали смерть лисы, дали тот же номер», — пояснила петербурженка.

Номер 314-60-13 принадлежит дежурной службе комитета по благоустройству. Там Олесе сказали, что животных они забирают только с улицы, а не из багажников машин. Женщина начала возмущаться, ей предложили оставить труп на улице, а затем перезвонить им и назвать адрес.

Олеся не хочет бросать лису на дорогу, она собирается заплатить ветклинике за кремацию и сдать труп, но уже вечером. До тех пор погибшее животное будет лежать в багажнике.

Пара лисиц с Октябрьской набережной вполне могут оказаться теми «влюбленными», которых в течение нескольких дней наблюдали на льду Невы у Петропавловской крепости.

Фото: автор Олеся

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Комментарии (4)

Оркраб
Закономерный итог. Думал как и везде: отловят и отвезут обратно в лес. Но у нас особый путь.
howo
Очень печально..( Вероятно их стоило поймать и отвезти в лес.
Slava_Rossii
Печально, такая была красивая история про влюблённых лисичек.(((
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