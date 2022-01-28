«Детям вход запрещен». В Петербурге начали действовать новые антиковидные ограничения

Так, с сегодняшнего дня и по 13 февраля все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ, переходят на дистанционный формат. Очные занятия в секциях, кружках и студиях для подростков временно приостанавливаются.
Кроме того, в этот период несовершеннолетних не будут пускать в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, океанариумы, на досуговые и развлекательные объекты, крытые ледовые катки, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.
Как объясняли вице-губернаторы Петербурга Ирина Потехина и Борис Пиотровский, подобные ограничения для детей связаны с тем, что они наиболее подвержены заражению «омикроном». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, несовершеннолетние заболевают этим штаммом ковида в 2,5 раза чаще, чем другими. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 среди детей в Северной столице после новогодних праздников выросла в 8 раз. При этом запись на прививку от коронавируса для подростков стартовала буквально недавно.
Подробнее о логике введения ограничений для детей и подростков читайте в материале «Фонтанки».