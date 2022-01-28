«Детям вход запрещен». В Петербурге начали действовать новые антиковидные ограничения

Так, с сегодняшнего дня и по 13 февраля все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ, переходят на дистанционный формат. Очные занятия в секциях, кружках и студиях для подростков временно приостанавливаются.



Кроме того, в этот период несовершеннолетних не будут пускать в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, океанариумы, на досуговые и развлекательные объекты, крытые ледовые катки, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.