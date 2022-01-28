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«Детям вход запрещен». В Петербурге начали действовать новые антиковидные ограничения

Новые ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, вступили в силу в Петербурге с 28 января. Соответствующие изменения в 121-е «антиковидное» постановление ранее внес губернатор Александр Беглов.

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Так, с сегодняшнего дня и по 13 февраля все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ, переходят на дистанционный формат. Очные занятия в секциях, кружках и студиях для подростков временно приостанавливаются.

Кроме того, в этот период несовершеннолетних не будут пускать в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, океанариумы, на досуговые и развлекательные объекты, крытые ледовые катки, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Как объясняли вице-губернаторы Петербурга Ирина Потехина и Борис Пиотровский, подобные ограничения для детей связаны с тем, что они наиболее подвержены заражению «омикроном». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, несовершеннолетние заболевают этим штаммом ковида в 2,5 раза чаще, чем другими. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 среди детей в Северной столице после новогодних праздников выросла в 8 раз. При этом запись на прививку от коронавируса для подростков стартовала буквально недавно.

Подробнее о логике введения ограничений для детей и подростков читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Goldsmith
Занятия спортом полезны для здоровья. Поэтому мы это дело запретили
Pilat
Все ограничение в таком половинчатом формате совершенно бессмысленны.
Азы которые преподают в любом мед вузе - полная, тотальная изоляция, если её нет, то все бесполезно, эпидемия будет прекрасно распространяться. А полный локдаун нужен был все на три недели и давно бы забыли про ковид. Вместо этого цирк уже третий год
Profi4Fun
По-моему, он просто нам мстит.
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