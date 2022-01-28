Куда пойти 28 – 30 января: «Лики/Лица/Морды», Зубин Мета в Филармонии и шутки от Бродского

Фото: предоставлено театром «На Литейном» Поделиться Поделиться







В гиде на этот уик-энд — два десятка главных событий, самых интересных лекций и встреч в Петербурге.

Актуальное

Зубин Мета делится любимым в Филармонии 30 января, 20:00, 18+



Фото: с сайта philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







Дирижёр Зубин Мета — знаменитость в музыкальном мире. Он играл в лучших театрах: от нью-йоркской Метрополитен-опера до королевского Ковент-Гарден и миланского Ла Скала. В 1990 году в канун финала чемпионата мира по футболу именно Мета в Риме дирижировал «Концертом трёх теноров» — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса. В Большом зале Филармонии в воскресенье маэстро выступит с самой длинной — полуторачасовой — Третьей симфонией Малера. Это произведение одно из его любимых. Играет заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Филармонии. На сцене — меццо-сопрано Елена Манистина, хор мальчиков училища имени М. И. Глинки и женская группа хора Петербургской консерватории. Нужен QR-код и документы.



Мраморный покажет разнообразие лиц До 10 марта, 6+



Владимир Немухин. Валет-гитарист. 1992. Бумага, гуашь. 111х91. Музей AZ Фото: Пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







«Лики/Лица/Морды» — в Мраморном дворце. Новую выставку кураторы Русского выстраивали вместе с коллегами из столичного «Музея AZ». Проект посвятили феномену непарадного портрета в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков и приурочили к 90-летию со дня рождения московского художника, авангардиста Анатолия Зверева. Именно портреты, то есть «Лица» в самых разных жанрах, стилях и пониманиях стали сюжетной основой большой экспозиции.

Новая блокадная экспозиция — в Военно-медицинском музее С 26 января, 16+



автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Военно-медицинском музее заработал «Музей военной медицины». «Фонтанка» одной из первых побывала на экспозиции. Среди предметов на выставке есть препараты, которым лечились в блокадном городе. Например, непримечательные серые таблетки в стеклянной бутылке — дизентерийная поливалентная вакцина. Ещё — препараты, которые местные доктора умудрялись готовить из того, что было под рукой, хоть иголок, хоть остатков ботвы. За стеклом среди прочего выставлены атлас о дистрофии в Ленинграде, составленный капитаном медицинской службы Александрой Расторгуевой, и дневник медсестры Фаины Прусовой. История её семьи вошла в «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

В залы музея пускают QR-коду и документам сборными группами не больше 15 человек в определенное время.

В музеях

«Стихи, написанные Кисой, / Для чтенья Мышью за кулисой» С 27 января, 16+



Фото: скриншот с сайта brodsky.online Поделиться Поделиться







«Be good, Мышь!» — эти слова Иосиф Бродский сказал Михаилу Барышникову в их последнем телефонном разговоре — за день до своей смерти. Поэт и артист балета познакомились в Нью-Йорке в 1974 году и довольно скоро стали близкими друзьями. Больше двадцати лет Бродский дарил Барышникову книги, подписывая их «стихами на случай». Себя прозвал «кисой», товарища «мышью», вот и получалось забавное, например: «Стихи, написанные Кисой, / Для чтенья Мышью за кулисой». 15 сборников с подобными смешными и трогательными фразами минувшей осенью Барышников передал музею «Полторы комнаты». На выставке «Be good, Мышь» их дополнили документами и фотографиями. Для посещения обязателен QR-код.

В Arts Square Gallery обнажили слои города До 13 февраля, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Художник Павел Михайлов — специалист полиграфической индустрии. Он отлично знает свойство разной бумаги и красок, умеет миксовать материалы и работает с трафаретами, наслаивая и пересекая изображения на картинах. Работы Михайлова — крышка люка, пустой корпус автобуса, исчезающие газели, строительные бытовки. Различные «сентиментальные детали» городского и индустриального гетто. На персональную выставку «Открытый слой» стоит идти в Arts Square Gallery. Пускают по QR-коду и документам.



Книги как нетривиальное искусство До 18 февраля, 6+

В библиотеке «Лиговская» тем временем переосмысливают понятие «книга» в целом. Художники — арт-резиденты школы «Классы каллиграфии» — превратили их в часть инсталляций, в фантазийные картины и исказили привычные образы в поисках новых. Как поясняют на площадке, авторы хотели «эстетизировать форму книги и одновременно самовыразиться при помощи визуального образа, объединённого переплетом». Вход на мини-выставку свободный.

Музей печати обратится к блокадному дневнику До 20 февраля, 12+



Фото: с сайта spbmuseum.ru Поделиться Поделиться







Галина Баринова — человек, курировавший строительство мемориального комплекса «Зелёный пояс славы» на рубежах битвы за Ленинград, один из организаторов детского лагеря «Зеркальный». Она родилась в Ленинграде и переживала блокаду вместе с родителями в доме на набережной Мойки, 32, где сейчас располагается Музей печати. Все годы девочка вела личный дневник. К годовщине освобождения города от блокады в залах открыли выставку «Ленинградский характер». В память о всех ленинградцах и о самой Бариновой выставили вещи и листы с её воспоминаниями и записями военного времени.



«Бадя» вернёт зрителей в детство До 23 февраля, 0+

Эпатажный художник, поэт и декоратор группы «АукцЫон» Артур Молев уже давно работает с «наивным искусством». Живописец Вадим Овчинников ещё в 1994 году определил его творчество как «детский экспрессионизм». Избранные рисунки теперь выставлены в галерее «Ц» пространства «Артмуза». Название выставки вполне выражает суть: им стало немного по-ребячески звучащее слово «Бадя». Пускают по QR-коду и документам.

В Новом музее теперь «Тотальная графика» До 27 февраля, 16+



Иван Сотников. Покровская площадь. 01.01.2010 г. Картон, гуашь, 24х34 см. Фото: с сайта novymuseum.ru Поделиться Поделиться







Название «Тотальная графика» неслучайно было выбрано для выставки картин сооснователя художественной группы «Новые художники» Ивана Сотникова в Новом музее. Как считают кураторы, настолько «широкомасштабно» творчество мастера показывается впервые. Сотников — фигура довольно значимая, он дружил и работал не только с Тимуром Новиковым, но и, например, с Александром Флоренским из группы «Митьки». При входе нужно показать QR-код и документы.

Блокадные истории зазвучат в Монументе

До 28 февраля, 12+

Фотографии, документы, справки, бытовые предметы и именные медицинские наборы из Государственного музея истории города, Военно-медицинского музея, Центрального государственного архива и Музея городской станции скорой помощи кураторы собрали на сборной «блокадной» экспозиции «Vivere militare est / Жить значит бороться» в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Акцент сделали на работе врачей. В пространстве — не только привычные экспонаты: посетителям включают аудиозапись дневника доктора поликлиники Ленинградского завода № 232 Ольги Сергеевой и дают посмотреть документальный учебный фильм «Алиментарная дистрофия и авитаминозы». Режиссёр Ной Галкин снял его в 1943 году в больницах окружённого города. С собой нужны документы и QR-код.

Драгоценности Азербайджана показывают на «Семи красавицах» До 9 мая, 0+



Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







В этом году исполняется 880 лет со дня рождения азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. На родине его считают классиком, в России же он известен в первую очередь благодаря балету Кара Караева «Семь красавиц» по одной из поэм. В «Мраморном дворце» к юбилейной дате заработала выставка азербайджанского искусства. Со старинными коврами, народными костюмами, драгоценными ларцами и украшениями.

Вход на экспозицию «Семь красавиц» по QR-коду.

Послушать музыку

В Екатерининском собрании сыграют главное 28 января, 19:00, 18+

Программу праздничного концерта «Слушай, Ленинград!» в Большом зале Екатерининского собрания составили произведения композитора Василия Соловьева-Седого. Именно он в 1957 году написал неофициальный гимн города — «Вечернюю песню» на стихи Александра Чуркина. Играет камерный оркестр «Дивертисмент». При входе придётся показать QR-код. Как Петербург отмечает освобождение Ленинграда от блокады в этом году, «Фонтанка» подробно писала в гиде.

Motorama наконец в городе 28 января, 19:30, 29 января, 20:00, 18+



Путь ростовской постпанк-группы Motorama до Петербурга был нелёгким: концерты отменяли и переносили несколько раз. Но наконец-то есть надежда, что выступления музыкантов всё-таки состоятся: в пятницу и субботу, сначала в «Ласточке», а затем в «Космонавте». Поет Motorama исключительно на английском и выступает за рубежом чуть ли не чаще, чем в России. Звание знатоков нордической лёгкости и ретроэстетики закрепили в последнем альбоме Before the road. Тот вышел в конце января 2021 года. Фанатам стоит приготовить QR-код.

Zero People возвратят Рождество 29 января, 20:00, 18+

Концерт сайд-проекта музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина Zero People в Петербурге не обычный, а зимне-праздничный. На сцене клуба «Время N» в субботу прозвучат рождественские мотивы. Название у вечера соответствующее — «Zeroждество». Должно быть по-доброму и расслабляюще. С желающих попасть — QR-код.

В театрах

FULCRO наводит Смуту на заводе 28 — 30 января, 19:00, 18+



Независимый петербургский театр FULCRO, основанный выпускниками мастерской Вениамина Фильштинского в РГИСИ, выпускает премьеру — «Тёмные дни. Часть первая. Посвящение». «Аудиовизуальную инсталляцию» актёры развернут на основной площадке театра — в помещениях бывшего завода «Степан Разин». Всё пройдёт на 1500 квадратных метрах и на двух этажах. Основой сценария стал текст российского драматурга и лауреата «Золотой маски» КЛИМа о Смутном времени. Нужен QR-код.

«Бег» в 8 снах покажут «На Литейном» 28 января, 19:00, 18+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Пьесу «Бег» Михаила Булгакова молодой режиссёр-постановщик Роман Агеев для театра «На Литейном» превратил в «эксцентрическую комедию в стиле «буфф»» с упором на сновидения. Через то, что видится главным героям, как и при помощи пантомимы и непрекращающегося движения, он исследует «природу бега во сне», а заодно покажет, как в этом проявляется любовь к стране в период Гражданской войны. Роль Серафимы Корзухиной попеременно играют Наталья Ионова и Полина Воробьёва, доцент Сергей Голубков — Максим Зауторов, генерал Григорий Чарнота — Евгений Тележкин.

Узнать и увидеть новое

Популяризатор кинотанца расскажет о себе в Александринке 28 января, 17:30, 18+

На Новой сцене Александринского театра на этих выходных проходит мини-фестиваль «Кинотанец. Weekend». На этот раз в центре внимания Алла Ковган — художница, кинематографист, прославившаяся фильмами о современной хореографии. О работе с танцовщиками и новых технологиях, например съёмках в VR, она сама расскажет пришедшим на встречу в пятницу. Вход на вечер по регистрации, также нужен QR-код.

На Обломова взглянут по-новому

29 января, 19:00, 18+



Разговоры о «трагедии жизни» Обломова и о нём самом как «лишнем человеке», пожалуй, низменные пункты школьного минимума по литературе. Некоторые филологи, среди них и петербургский писатель Иван Чернышов, считают, что такое прочтение романа и отношение к главному его герою навязано и неверно. В пятницу в филиале «Охта 8» библиотеки им. Маяковского Чернышов разъяснит свою позицию. На лекции «Илья Обломов: последний русский богатырь» предложит пересмотреть смыслы романа Ивана Гончарова, для убедительности использует мемы и видеоарт. Нужна регистрация https://oxta8.timepad.ru/event/1876250/.

Джойса покорят «медленным чтением» 29 января, 15:00, 18+

«Медленным чтением» называют практику, когда мы не бездумно «проглатываем» текст, а ищем смыслы, отсылки, оцениваем язык. В этот уик-энд в независимом книжном «Во весь голос» именно таким образом пришедшим предлагают порефлексировать над романом модерниста Джеймса Джойса «На помине Финнеганов» (Finnegans Wake). Текст не самый лёгкий, впрочем, иного от автора «Улисса» ждать и не стоит. Помощью станет единственный комментированный перевод на русский язык Андрея Рене. Вход на встречу свободный.

На экране

Гибсон и Ханнем играют в новом детективе С 27 января, 16+



В кино стартовал «Вальдо» (в оригинале — «Последние книги»). В британо-американском детективе о крайне запутанном деле об убийстве жены известного актера сыщика Чарли Уолдо сыграл звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм. Роль главного подозреваемого досталась Мелу Гибсону, двукратному оскаровскому лауреату. Для посещения кинотеатров нужен QR-код.

В «Родине» столкнутся отец и преступник С 27 января, 18+

В «Родине» показывают камерную австрийско-итальянскую комедию «Исправь меня, если сможешь». Режиссёр Джорджо Пазотти, он же — один из основных актёров — рассказывает историю о чудаковатом священнике, который решает исправить закоренелого преступника. Главный вопрос — кто кого. Нужен QR-код.

«Сияние обрушится вниз» представит вдова Летова 29 января, 19:00, 18+

В Кинолаборатории Дома Радио покажут запись последнего концерта группы «Гражданская оборона», вышедшую на большой экран четыре года назад. Ленту «Сияние обрушится вниз» представит её режиссёр Наталья Чумакова, вдова Егора Летова. Нужен QR-код.

Документальное кино о блокаде 28 января, 13:00, 18+



Фото: Библиотека «Музей книги блокадного города» / vk.com Поделиться Поделиться







В павильоне «Глобус» в Московском парке Победы в субботу продолжат говорить о блокаде и покажут серию документальных фильмов. На экран выведут «Ленинград в борьбе» 1942 года, «Ладогу» 1943 года и «Великую Победу под Ленинградом». Последний был выпущен в 1944 году. Обязательна регистрация и QR-код.

«Седьмая печать» в «Авроре» 29 января, 21:00, 18+

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат чёрно-белую притчу «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. В центре сюжета — встреча рыцаря Антониуса Блока со Смертью и шахматная партия, до окончания которой герой должен найти ответы. Показ в «Авроре» пройдёт на шведском языке с субтитрами. Нужен QR-код.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

