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Мэл Гибсон и Чарли Ханнэм перенесут на экран детектив-бестселлер

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С 27 января в кино начнут показывать «Вальдо» (в оригинале — «Последние книги»), британо-американский детектив по мотивам бестселлера книжного рынка. Правда, англоязычного — в России он даже не переведен. Но сути дела это не меняет: режиссер-дебютант Тим Киркби собрал на экране впечатляющую команду актеров, которая разыгрывает первоклассный брутальный фильм-расследование.

Фото: paradisegroup.ru/
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Звезда «Джентльменов» Гая Ричи Чарли Ханнэм играет сыщика Чарли Уолдо, мрачного и не слишком успешного господина. Его приглашают, чтобы расследовать убийство жены телевизионного актера, исполнителя роли судьи в популярной передаче. Проблема в том, что главный подозреваемый в этом деле — сам телесудья (его роль исполнил Мел Гибсон, и он тут демонстрирует внушительный комический талант). В общем-то, ради этих актерских ролей — Ханнэма и Гибсона — «Вальдо» и стоит смотреть: редко увидишь на экране бенефис сразу двух внушительных актеров с широченным диапазоном амплуа.

16+

Иван Чувиляев

Фото: paradisegroup.ru/

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