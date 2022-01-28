Театр «На Литейном» представит «Бег» — эксцентрическую комедию в стиле «буфф»

28 января в театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Бег» — это дебют в качестве режиссера Романа Агеева, одного из ведущих актеров труппы театра. Жанр постановки создатели определяют как эксцентрическую комедию в стиле «буфф»: импульсом для будущей работы послужил короткий эскиз, придуманный несколько лет назад для внутритеатрального капустника. В этой зарисовке через гротеск и визуальную экстравагантность рассказывался сюжет про эмиграцию трех офицеров. Найденные тогда приемы решили оставить в полнометражном спектакле, максимально их развив.

У булгаковской пьесы есть уточняющий подзаголовок — «Восемь снов». Реальность эмигрантов, их чувства, воспоминания, окружающие обстоятельства будут поверяться реальностью сновидческой. А в этом ирреальном пространстве, как известно, может происходить что угодно — например, с легкостью меняются масштабы и формы объектов и предметов, преувеличенность эмоций и переживаний становится естественной. Актерам же предложенный формат сценического существования позволит продемонстрировать прежде непроявленные грани своего дарования и умений.



«Так как пьеса состоит из снов, для меня важно, кому они снятся. Автору, зрителям, персонажам... Каждый человек видел хоть раз сон, когда он торопился, догонял, радостно спешил или в страхе убегал. Поэтому в спектакле будет много движения, пантомимы, танцев. Мы исследуем природу бега во сне», — рассказывает о будущей постановке Роман Агеев.



Роль Серафимы Корзухиной в очередь будут исполнять Наталья Ионова и Полина Воробьева, профессора Голубкова сыграет Максим Зауторов, темпераментного генерала Чарноту — Евгений Тележкин, а режиссер Роман Агеев решил не отказываться от актерской ипостаси и распределил себя на небольшую роль Главнокомандующего.

