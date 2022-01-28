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Выставка-посвящение азербайджанскому балету «Семь красавиц» и поэту Низами Гянджеви в Русском музее

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Выставка «Семь красавиц» по замыслу организаторов объединит визуальные и звуковые образы, зрителя хотят погрузить в мир балета, общее пространство поэтического и театрального искусства. Обещают видеоинсталляции, изображающие старинные рукописные книги, украшенные миниатюрами, и, конечно, традиционные физические экспонаты, связанные с азербайджанской культурой и историей.

Фото: пресс-служба Русского музея
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Проект приурочен к 880-летию поэта Низами Гянджеви. Балет «Семь красавиц» по одноименной поэме Гянджеви из цикла «Пятерицы» поставил композитор Кара Караев – ученик Дмитрия Шостаковича. Премьера состоялась в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в 1956 году, позже постановка приезжала в Москву, была в Париже, где балет приняли очень тепло. Балетный мир до сих пор переосмысляет его далеко за пределами Азербайджана.

Назами Гянджеви (1141 – 1209) – классик персидской поэзии. Поэма «Семь красавиц» - метафоричное размышление о справедливом правителе, она посвящена сасанидскому шаху Бахрам Гуру. Часть поэмы составляют рассказы семи жён шаха, которые живут в разных шатрах – отсюда название.

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Выставка «Семь красавиц» пройдёт в Мраморном дворце с 27 января по 9 мая 2022.

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Анастасия Семенович

Фото: пресс-служба Русского музея

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