Александр Беглов рассказал президенту о развитии Музея блокады Ленинграда и строительстве станции метро «Кудрово»

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой РФ Владимиром Путиным развитие Музея обороны и блокады Ленинграда. Ранее из резервного фонда президента России на создание там новой экспозиции выделили 150 миллионов рублей.
Как сообщают в Смольном 27 января, в рамках проекта город приобрел нежилые помещения площадью 299,5 «квадрата» в доме 9 в Соляном переулке. Кроме того, учреждению передали павильон (кинотеатр «Глобус») на территории Московского парка Победы и Флагманский командный пункт КБФ — «Бункер Трибуца».
Беглов добавил, что в качестве структурного подразделения музея свою работу начал Институт истории обороны и блокады Ленинграда.
Губернатор отметил, что в Соляном переулке сегодня, 27 января, открыли памятник «Блокадному учителю», инициаторами установки которого стали работавшие в то время преподаватели.
Вдобавок Беглов рассказал и о транспортных проектах. В частности, о планах строительства станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в рамках продления Лахтинско-Правобережной линии городской подземки.