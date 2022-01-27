Александр Беглов рассказал президенту о развитии Музея блокады Ленинграда и строительстве станции метро «Кудрово»

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой РФ Владимиром Путиным развитие Музея обороны и блокады Ленинграда. Ранее из резервного фонда президента России на создание там новой экспозиции выделили 150 миллионов рублей.



Как сообщают в Смольном 27 января, в рамках проекта город приобрел нежилые помещения площадью 299,5 «квадрата» в доме 9 в Соляном переулке. Кроме того, учреждению передали павильон (кинотеатр «Глобус») на территории Московского парка Победы и Флагманский командный пункт КБФ — «Бункер Трибуца».