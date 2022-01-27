Третьеклассник пострадал в столкновении двух автомобилей на Богатырском проспекте

Авария произошла в 11:51 у дома 14, корпус 2, по Богатырскому проспекту. 42-летняя петербурженка на личной Toyota Camry повернула налево на зеленый сигнал светофора, не пропустив ехавший во встречном направлении Chevrolet Aveo под управлением 38-летнего жителя Ульяновска. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 января.

В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир «Тойоты». Третьеклассник ехал на заднем сиденье справа от водителя и был пристегнут. Он получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В отношении женщины-водителя вынесено определение о возбуждении административного дела по ст. 12.24, ч. 2, КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). За 2021 год нарушений ПДД за ней не числится. Всего, по данным УГИБДД, за среду в Петербурге произошло 331 ДТП, в семи из которых были пострадавшие. Травмы в них получили 24 человека, в том числе двое детей. Погибших не было. В Ленобласти за сутки зафиксировали 72 дорожные аварии, три из них были с пострадавшими. Травмы получили трое, все — совершеннолетние. Один человек погиб.

Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе области. Около семи утра на 125-м километре автодороги Петербург — Ручьи грузовик Scania, перевозивший бульдозер Caterpillar D6N, столкнулся со встречным рейсовым автобусом ПАЗ под управлением 32-летнего водителя. Спецтехника буквально вырвала кусок кузова автобуса ковшом. В результате пассажирка ПАЗа, 62-летняя жительница Усть-Луги, погибла на месте. Всего в автобусе в момент ДТП находилось пять пассажиров.